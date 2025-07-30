Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”

Connect with us

Domani sera, martedì 2 settembre, gli spettatori di Retequattro potranno sintonizzarsi per l’inizio della nuova stagione di “È sempre Cartabianca“, la trasmissione firmata Videonews e condotta da Bianca Berlinguer. Questa stagione promette di affrontare alcuni dei temi più pressanti dell’attualità, con un’attenzione particolare ai **problemi internazionali ed economici**.

Il fulcro della prima puntata sarà dedicato al dramma della Striscia di Gaza. Mentre la città è sotto assedio, diverse organizzazioni internazionali hanno sottolineato la critica necessità di un’immediata risposta umanitaria. A rendere la situazione ancor più complessa, il Washington Post ha condiviso l’intenzione dell’amministrazione Trump, insieme a partner internazionali, di sviluppare un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico nella Striscia. Questa notizia solleva molte domande etiche e pratiche sull’impatto di tali progetti in un’area già devastata.

In parallelo, l’Italia è alle prese con sfide economiche significative. Il governo e le opposizioni sono impegnati in discussioni accese sui dati economici. Ciò mette in luce le difficoltà quotidiane di milioni di famiglie italiane, colpite dalle congiunture economiche. Un altro elemento di discussione sarà il bilancio poco esaltante della stagione turistica estiva. Secondo il Sindacato Italiano Balneari, si è registrato a luglio un calo medio del 15% delle presenze e dei consumi rispetto allo stesso mese del 2024.

La puntata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri che arricchiranno il dibattito con le loro prospettive. Tra questi, Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna offriranno approfondimenti e idee sui temi trattati.

Con una scaletta così ricca e complessa, l’appuntamento di domani sera promette di essere non solo un’opportunità di informazione ma anche un momento di riflessione sui grandi dilemmi che caratterizzano l’attuale scenario mondiale e nazionale.

