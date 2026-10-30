Suzuki scende in campo con la Nazionale di Rugby per le Nations Championship 2026

Suzuki rafforza il suo legame con la Federazione Italiana Rugby accompagnando la Nazionale Maschile nelle Nations Championship 2026, la nuova competizione internazionale che vede protagoniste dodici tra le migliori squadre al mondo. La celebre S comparirà sui pantaloncini degli Azzurri, segno distintivo di una collaborazione basata su valori forti come passione, impegno, rispetto delle regole, lealtà e spirito di squadra.
Suzuki rinnova il proprio impegno al fianco degli Azzurri di Mister Gonzalo Quesada, accompagnandoli in una nuova sfida sportiva di respiro internazionale. La caratteristica S di Suzuki, presente sui pantaloncini della divisa ufficiale della Nazionale, testimonia una collaborazione che unisce due realtà accomunate dalla passione per lo sport e dalla condivisione di valori.
Il calendario autunnale prevede tre sfide di altissimo livello. Gli Azzurri torneranno a giocare davanti al pubblico italiano dopo un'estate in trasferta, inaugurando la serie di match nazionali il 7 novembre a Torino all'Allianz Stadium contro i campioni del mondo del Sudafrica. Seguiranno il 14 novembre la partita con l'Argentina allo stadio Luigi Ferraris di Genova e, il 21 novembre, la chiusura del ciclo di incontri al Bluenergy Stadium di Udine contro le Fiji. Queste gare rappresentano una tappa fondamentale nel percorso della Nazionale verso le finali, previste dal 27 al 29 novembre a Twickenham, Londra.
Le sfide autunnali dell'Italia saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, permettendo a tutti gli appassionati di seguire i progressi degli Azzurri nella nuova manifestazione dal grande respiro internazionale.
Entrambe le realtà, forti delle proprie tradizioni, guardano al futuro con dinamismo e attenzione all'innovazione, promuovendo una cultura basata sul miglioramento continuo e sulla condivisione di esperienze.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!