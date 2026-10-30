DC Vertigo Presenta: il ritorno della storica rivista Panini Comics a Lucca Comics & Games

La storica rivista DC Vertigo torna finalmente in Italia grazie a Panini Comics, pronta a conquistare nuovi lettori e a emozionare i fan di lunga data del fumetto d'autore. L'attesissima pubblicazione debutta in occasione di Lucca Comics & Games, proponendo un'edizione moderna e raffinata disponibile dal 29 ottobre in fumetteria e su Panini.it.



Per celebrare questo importante ritorno, DC Vertigo Presenta offre una selezione curatissima delle migliori storie della produzione contemporanea della celebre etichetta DC Comics, pensata per un pubblico adulto e appassionato di narrazioni complesse e innovative.



Il primo numero accoglie i lettori con 120 pagine a colori, formato 18,3x27,7 cm e copertina brossurata, proposto sia in edizione regular che in una speciale variant cover firmata dall'artista Stipan Morian. Il prezzo di copertina è di 9 euro.



La rivista propone tre storie inedite che promettono di ridefinire il panorama della nona arte: Bleeding Hearts, scritta da Deniz Camp e disegnata da Stipan Morian, esplora l'apocalisse zombie da un punto di vista originale; The Peril of the Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery, firmata da Chris Condon e Jacob Phillips, trasporta in un thriller dai toni soprannaturali e misteriosi; a chiudere la triade End of Life di Kyle Starks e Steve Pugh, una storia action ricca di humour nero sulle vicende di un sicario tornato nella sua terra d'origine.



Accanto alle grandi storie a fumetti, non mancano approfondimenti, curiosità e articoli di grande spessore. Il magazine include un'esclusiva intervista inedita a Garth Ennis e un focus firmato da Gianluca Morozzi, rafforzando l'anima redazionale e culturale della rivista.



Per lungo tempo le riviste a fumetti hanno rappresentato una straordinaria porta d'ingresso nel mondo della nona arte e luoghi di condivisione in cui scoprire idee, linguaggi e universi narrativi. Oggi, grazie a questa nuova edizione, lo spirito innovativo e la ricchezza tematica di Vertigo si aprono sia ai lettori storici che a una nuova generazione di appassionati.



La rinascita di DC Vertigo Presenta si inserisce nel solco della tradizione, guardando però al futuro della letteratura disegnata: un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, avventura ed emozioni nella moderna produzione a fumetti.