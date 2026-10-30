Opel STX Concept, GSE 27FE e Corsa GSE: i nuovi protagonisti dell'Auto Zurigo

Opel svela a Auto Zurigo i nuovi modelli STX Concept, Corsa GSE e GSE 27FE, unendo design visionario, sportività elettrica e innovazione tra reale e digitale.

Il futuro dell'automobile elettrica trova spazio tra design avveniristico, sportività e digitalizzazione grazie alla presenza Opel all'Auto Zurigo 2026. La casa tedesca presenta in Svizzera numerose anteprime, tra cui la rivoluzionaria Opel STX Concept, la potente GSE 27FE Formula E e la nuova Corsa GSE completamente elettrica, affiancate da iniziative che fanno dialogare reale e virtuale per coinvolgere tutti i visitatori.

La Opel STX Concept rappresenta il coraggioso sguardo verso la prossima generazione di station wagon elettriche. Il prototipo, appena reduce dalla prima mondiale di Parigi, abbina design emozionale e ingegneria tedesca a tecnologie intelligenti, come il sistema aerodinamico attivo che adatta automaticamente le superfici mobili posteriori a seconda delle condizioni di guida per migliorare resistenza e stabilità. Emblema dell'heritage Sports Tourer Opel, la STX Concept proietta nelle future familiari linee sempre più pulite, coerenti e tecniche, offrendo ai passeggeri una nuova esperienza sensoriale e di comfort grazie al frontale Vizor illuminato e al design filante dall'aspetto distintivo.

Lo stand Opel nella Hall 2 si trasforma così in passerella per le innovazioni, grazie anche alla GSE 27FE, l'auto da corsa GEN4 della Formula E pronta per la stagione mondiale. Più di 800 CV e trazione integrale permanente portano la tecnologia Grand Sport Electric a un livello inedito, con la vettura che traduce nella massima performance lo spirito di Opel sia in pista che nella nuova identità estetica derivata dal rally. Queste caratteristiche, unite a una potenza di recupero fino a 700 kW, pongono GSE 27FE fra le protagoniste assolute per chi punta a un motorsport del tutto elettrico e sostenibile.

Non può mancare la nuova Opel Corsa GSE, hot hatch a zero emissioni che promette autentici brividi quotidiani. Forte dei suoi 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm, la compatta sportiva accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, più rapidamente di qualsiasi Opel di produzione attuale. Un'esperienza di guida totalmente elettrica e coinvolgente, enfatizzata dal telaio sportivo ribassato e da un sistema audio attivo sviluppato appositamente, che riproduce suoni sportivi modulati su accelerazione e velocità. La Corsa GSE eredita l'anima vincente della Mokka GSE ma punta ancora più deciso sulle performance, accendendo l'entusiasmo degli amanti delle sportive tascabili.

Tecnologia, gioco e comunità si fondono con il debutto della Opel Zafira Gaming Van, allestita nello stile GSE. A bordo si trova una vera lounge mobile dedicata al gaming, con più postazioni e console: così gli appassionati di motorsport potranno testare virtualmente la Corsa GSE attraverso Gran Turismo 7, mentre gli amanti dello snowboard potranno sfidarsi su Riders Republic. L'esperienza si fa interattiva sia per i giovani sia per chi è giovane nello spirito, rafforzando ancora una volta il legame tra mobilità, digital e cultura pop.

Non solo concept e prototipi: a Zurigo, Opel espone anche i modelli di punta come Grandland Electric AWD, primo SUV a trazione integrale totalmente elettrico della marca, il solido Frontera Hybrid e l'intramontabile Astra Sports Tourer, best seller europeo delle familiari compatte.

Gli appuntamenti clou includono il MEDIA DAY del 4 novembre alle 14:30 CET, dove il Chief Designer Opel, Florian Theis, guiderà la stampa a una speciale scoperta del design del futuro direttamente dallo stand della casa. L'apertura al pubblico prosegue dal 5 all'8 novembre con orari che consentono di vivere intensamente le novità e gli highlight del salone automobilistico svizzero.

Quanto possono essere dinamiche ed emozionanti le auto oggi? Vi daremo la risposta da Auto Zurigo. L'Opel GSE 27FE promette presto una Formula E completamente elettrica, ad alte prestazioni e una Formula E emozionante. Ma portiamo quella emozione delle GSE sulla strada: l'Opel Mokka GSE ha tracciato la strada e ora la nuova Opel Corsa GSE sta seguendo le sue orme. Con la Opel STX Concept, stiamo già mostrando come immaginiamo il design delle station wagon di domani. E c'è molto altro da vivere allo stand Opel nella hall 2. Fai un passo e scopri cosa significa davvero GSE, ha dichiarato Tobias Dilsch, Managing Director Opel Svizzera.