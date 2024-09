DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Il roster completo con 182 personaggi!

DRAGON BALL: Sparking! ZERO sta per portare l’esperienza di gioco a un livello completamente nuovo con il roster di personaggi più ampio mai visto prima. Il gioco includerà ben 182 personaggi, un numero record per la serie di giochi Budokai Tenkaichi.

Tra i nuovi personaggi annoveriamo Cabba, Cabba Super Saiyan, Frost, Toppo e molti altri appartenenti a DRAGON BALL SUPER e ai film iconici della serie. Oltre a ciò, i giocatori avranno la possibilità di immergersi in battaglie epiche con alcune delle figure più amate dell’anime. La modalità Episodio battaglia consentirà di rivivere momenti iconici dell’anime con 8 personaggi a disposizione, inclusi Goku, Vegeta e Gohan.

La “modalità Battaglia personalizzata” permetterà ai giocatori di creare il proprio scenario personalizzato, completato da sequenze filmate di pre e post battaglia, effetti speciali e la possibilità di utilizzare determinati personaggi, offrendo un’esperienza di gioco unica e su misura.

Per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di immergersi in questo nuovo capitolo di DRAGON BALL, l’uscita di DRAGON BALL: Sparking! ZERO è fissata per l’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Inoltre, coloro che preordineranno la Digital o la Ultimate Edition potranno accedere al gioco con tre giorni d’anticipo dal 7 ottobre.

Non solo i fan potranno godere di nuovi personaggi e modalità di gioco, ma riceveranno anche un personaggio giocabile in anteprima: Goku (Mini) dall’imminente anime DRAGON BALL DAIMA. Un’occasione unica per vivere nuove emozioni e avventure nel mondo di DRAGON BALL.