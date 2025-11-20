Dritto e Rovescio: nuova puntata su sicurezza, politica e boom dei farmaci dimagranti

Questa sera, giovedì 20 novembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio e dedicato ai grandi temi di attualità che animano il dibattito pubblico.

La puntata affronterà alcuni dei temi più discussi delle ultime settimane. In apertura, l’allarme sicurezza, con un approfondimento sui recenti episodi di violenza che stanno suscitando crescente preoccupazione in molte città italiane. Il programma analizzerà le cause di questa nuova ondata criminale, cercando di dare voce a cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per comprendere quanto la percezione di insicurezza incida sulla vita quotidiana delle comunità urbane.

A seguire, ampio spazio sarà dedicato alle dichiarazioni del consigliere del Quirinale Garofani, parole che hanno sollevato forti reazioni e acceso il confronto politico. “Le affermazioni di Garofani hanno generato un acceso dibattito non solo nei palazzi della politica, ma anche nell’opinione pubblica”, si legge nella nota. Il programma analizzerà le conseguenze di queste dichiarazioni e il loro impatto sugli equilibri istituzionali e sul rapporto tra cittadini e rappresentanti dello Stato.

Infine, il talk show dedicherà una parte della serata a un tema sempre più centrale nella cronaca sanitaria e sociale: il boom dei medicinali per dimagrire. L’uso di questi prodotti, sempre più diffusi tra chi cerca soluzioni rapide per la perdita di peso, solleva interrogativi su rischi, effetti e impatto sociale. Tra testimonianze, dati e pareri di esperti, il dibattito proverà a fare chiarezza su un fenomeno che divide medici e cittadini.

Nel corso della puntata interverranno Davide Faraone, Giovanni Donzelli, Antonella Bundu, Ilaria Cavo e Susanna Ceccardi, ospiti che offriranno punti di vista diversi per un confronto aperto e articolato.

Con la consueta guida di Paolo Del Debbio, “Dritto e rovescio” si conferma ancora una volta uno spazio televisivo dove attualità, politica e società si intrecciano, per raccontare l’Italia di oggi da prospettive differenti e stimolare un dialogo sui temi che toccano da vicino i cittadini.