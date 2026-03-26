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“Dritto e Rovescio”: questa sera ospite Ignazio La Russa

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Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show ideato e condotto da Paolo Del Debbio. La puntata si preannuncia particolarmente ricca di temi di attualità e riflessione politica.

Ospite principale della serata sarà il Presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale il conduttore commenterà la recente vittoria del “NO” al referendum e le sue conseguenze sul fronte politico e governativo. Un confronto diretto sulle prospettive del Paese dopo il voto e sulle possibili ricadute sugli equilibri parlamentari.

A seguire, la trasmissione affronterà un tema di forte impatto sociale: la violenza crescente tra i giovani. Il dibattito prenderà spunto dal drammatico episodio accaduto in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da un tredicenne. Un fatto che ha scosso l’opinione pubblica e aperto un nuovo dibattito sulla diffusione delle armi tra i minori e sulle difficoltà del sistema educativo nel prevenire tali derive.

La serata proseguirà poi con un approfondimento dedicato al dramma dei femminicidi. Sarà ospite il padre di Federica Mangiapelo, la giovane uccisa nel 2012 a soli sedici anni dall’ex fidanzato, recentemente scarcerato. Una testimonianza toccante che offrirà una riflessione sul dolore delle famiglie e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione su questi casi, che continuano purtroppo a segnare la cronaca italiana.

Tra gli ospiti in studio saranno presenti anche Pierfrancesco Majorino (Pd) e Laura Ravetto (Lega), a conferma di un dibattito plurale e aperto alle diverse sensibilità politiche e sociali.

Confronti, analisi e storie umane si intrecceranno dunque in una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, che promette di offrire al pubblico una chiave di lettura approfondita sui temi più urgenti dell’attualità italiana.

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