“Dritto e Rovescio” torna questa sera: sicurezza, economia e il caso di Garlasco al centro del dibattito

Questa sera, giovedì 13 novembre, torna in prima serata su Retequattro “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio che affronta i principali temi di attualità politica e sociale. La puntata di domani si annuncia particolarmente intensa con un focus su tre argomenti di grande rilievo: il nuovo decreto sicurezza, la manovra economica e le novità sul caso di Garlasco.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà riservato al dibattito sul nuovo decreto sicurezza, argomento che nelle ultime settimane ha animato il confronto politico e mediatico. L’attenzione sarà posta in particolare sull’aumento dei casi di cronaca che hanno riportato il tema dell’ordine pubblico al centro della discussione pubblica. Gli ospiti del programma analizzeranno le novità del provvedimento e i possibili effetti delle misure previste sul territorio, tra esigenze di tutela dei cittadini e rispetto dei diritti fondamentali.

La trasmissione dedicherà poi una parte significativa alla questione economica. In un momento segnato da difficoltà diffuse e dall’ampliarsi del divario tra ricchi e poveri, “Dritto e rovescio” proporrà un approfondimento dedicato alla manovra economica, cercando di comprendere quali interventi siano stati pensati per sostenere famiglie e imprese. Il confronto tra gli ospiti offrirà spunti sulle priorità del Governo e sui nodi ancora irrisolti della politica finanziaria nazionale.

Non mancherà un aggiornamento su uno dei casi giudiziari più seguiti degli ultimi anni. In studio, infatti, verranno presentate le ultime novità sul caso di Garlasco, una vicenda che continua a suscitare attenzione e dibattito nell’opinione pubblica. La puntata proporrà testimonianze e contributi esclusivi per fare il punto su una storia che resta aperta e complessa.

Tra gli ospiti previsti figurano Andrea Delmastro, Simona Bonafè, Flavio Tosi, Luca Boccoli e Ilaria Cavo, protagonisti del confronto su temi che toccano da vicino cittadini e istituzioni.

Appuntamento da non perdere, dunque, domani sera su Retequattro, con una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, pronta a offrire al pubblico un’analisi approfondita e plurale dell’attualità italiana.