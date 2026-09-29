HONOR Magic9 Pro Max: lo smartphone flagship con tecnologia ARRI per i creatori

HONOR presenta il nuovo Magic9 Pro Max, uno smartphone flagship nato dalla collaborazione con ARRI, pensato per rivoluzionare l'esperienza di creazione video con strumenti di livello cinematografico direttamente su mobile. Al centro del dispositivo spiccano il sistema Dual 200MP e il nuovo chip HONOR Imaging Chip H1, arricchiti dalle tecnologie ARRI Image Science e da un workflow completo per la produzione di contenuti professionali, dalla ripresa alla post-produzione.



L'inedita collaborazione tra HONOR e ARRI offre una Cinematic Imaging Partnership mai vista, grazie all'integrazione di curve ARRI LogC3, profondità colore a 10 bit, ARRI Wide Gamut 3 e una libreria con 87 ARRI Looks creativi. Registrando video fino al 4K a 60 fps, i creator possono visualizzare in tempo reale l'estetica finale dei loro progetti e personalizzarne l'atmosfera secondo le esigenze.



Il comparto fotografico include una principale Ultra Night da 200MP con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica con livello gimbal su 3 assi, affiancata da una tele Ultra Night sempre da 200MP, sensore da 1/1,4 pollici e OIS. Completa il set una ultra-grandangolare da 50MP. Il chip Imaging H1 garantisce elaborazione avanzata e riduzione del rumore AI a livello RAW, raggiungendo una gamma dinamica di 14 stop, texture naturali e dettagli superiori anche in condizioni di luce estreme.



Tra le nuove funzionalità: la modalità Cinematic LiveVideo per video di tre secondi in 4K premendo a lungo il pulsante di registrazione e il microfono Cinematic Directional con quattro microfoni per riprese dalla qualità audio precisa. Il device è compatibile con accessori come SmallRig Mobile Video Kit e due teleconverter dedicati, per setup creativi di livello professionale.



La fotocamera frontale, da 55MP in formato quadrato, integra una camera 3D Deep Sensing pensata per selfie, ritratti e vlog, supportando formato 1:1 e tagli flessibili. Il design dello smartphone si ispira alle storiche videocamere ARRIFLEX a torretta, con modulo fotografico posteriore che riprende lo schema 1+2 e cover in alluminio unibody.



Sotto la scocca, HONOR Magic9 Pro Max offre la piattaforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, una batteria Silicon-carbon da 8.800 mAh con ricarica rapida cablata da 100W e wireless da 80W, connettività ottimizzata dal chip RF HONOR C3 e display LTPO OLED da 6,8 pollici, antiriflesso, con picco di luminosità a 10.000 nit e protezione Anti-Scratch NanoCrystal Shield.



Lo smartphone è certificato IP68, IP69 e IP69K per una resistenza avanzata ad acqua e polvere, adatto anche alle sessioni outdoor più intense.



A bordo c'è MagicOS 11, basato su Android 17, che introduce un'AI più proattiva con YOYO Memory per organizzare informazioni, Video Highlights per creare clip Live in un attimo e una connettività seamless tra dispositivi Android, iOS, Windows e macOS.



La vendita è partita in Cina nelle colorazioni Shadow Black, Glacier Silver e Moss Green, con configurazioni fino a 16GB di RAM e 1TB di storage, a partire da 6.499 RMB. La disponibilità europea sarà annunciata prossimamente.



La serie HONOR Magic è nata per dare spazio alla creatività, sfruttando la tecnologia per valorizzare il potenziale creativo di ciascuno di noi. Con HONOR Magic9 Pro Max, l'intelligenza artificiale di HONOR aiuta a trasformare le idee in realtà, accompagnando i creator dall'ideazione e dalla scrittura fino al montaggio. Attraverso la nostra Cinematic Imaging Partnership con ARRI, uniamo il motore HONOR AIMAGE a oltre un secolo di esperienza cinematografica di ARRI, permettendo a sempre più persone di diventare registi della propria vita.