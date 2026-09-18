Dune: Awakening debutta su PlayStation 5 e Xbox con un maxi aggiornamento

Dune: Awakening arriva in accesso anticipato su PlayStation 5 e Xbox, accompagnato da un importante aggiornamento e uno sconto del 50% su Steam.

Dune: Awakening apre finalmente le porte di Arrakis anche ai giocatori console, segnando l'arrivo in accesso anticipato su PlayStation 5 e Xbox per tutti i possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate. Il titolo open-world survival ispirato ai romanzi di Frank Herbert e al successo cinematografico di Denis Villeneuve sarà lanciato ufficialmente sulle piattaforme console il 22 settembre.

Per i fan più impazienti, questo è il momento ideale per addentrarsi tra le sabbie di Dune, imparando le vie dei Fremen in vista del grande ritorno al cinema con Dune: Parte Tre, previsto per il 18 dicembre. La versione console arriva già aggiornata con una delle patch più significative per la versione PC, offrendo da subito tutte le aggiunte e migliorie apportate nell'ultimo anno di lavoro del team di sviluppo.

Dune: Awakening ha debuttato su PC nel giugno dello scorso anno, raggiungendo il notevole traguardo di 189.000 giocatori contemporanei su Steam e diventando il titolo più venduto della storia di Funcom. Per festeggiare il nuovo aggiornamento, il gioco è ora in offerta speciale con uno sconto del 50% su Steam, valido fino all'8 ottobre.

Questa è senza dubbio la migliore versione finora di Dune: Awakening ed è disponibile da oggi su tutte e tre le piattaforme, ha dichiarato Scott Junior, Chief Product Officer di Funcom. Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto in un nuovo Arrakis, più grande e migliore che mai a un pubblico completamente nuovo. Non vediamo anche l'ora di rivedere il ritorno di vecchi amici.

L'aggiornamento odierno segna il culmine di oltre un anno di evoluzione, portando novità di rilievo come una modalità giocatore singolo completa, una personalizzazione profonda del gameplay e ore di contenuti narrativi che culminano con la conclusione del primo libro della saga di Dune. Inoltre, vengono introdotti innumerevoli migliorie alle prestazioni e all'esperienza di gioco.

Le novità si inseriscono in una lunga serie di aggiornamenti degli ultimi 15 mesi, tutti disponibili su console dal primo giorno. Fra questi si segnalano la completa opzionalità del PvP, modalità endgame rinnovate e focalizzate sulle fazioni Atreides e Harkonnen, nuove mappe e dungeon, armi, sistemi di progressione inediti, combattimenti affinati e prestazioni ottimizzate per console.

L'early access su PlayStation 5 e Xbox proseguirà fino al lancio ufficiale, mentre chi gioca su PC può approfittare del più grande sconto mai applicato al titolo. L'acquisto delle edizioni Deluxe o Ultimate permette anche di ottenere bonus esclusivi come il Terrario di Muad'Dib per la propria base.

Al lancio, Dune: Awakening sarà accessibile anche tramite Xbox Game Pass, mentre le edizioni Deluxe e Ultimate sono disponibili con uno sconto del 20% per i membri che vogliono cominciare subito la loro avventura. Su console, il titolo permette di scegliere tra modalità Performance (60fps, Dynamic 4K) e Quality (30fps, Dynamic 4K), con attenzione particolare all'adattamento dei controlli e delle sue interfacce, oltre al supporto dei comandi aptici per un'esperienza immersiva quando si affronta il temibile sandworm.

Disponibile anche l'edizione fisica per PlayStation 5, distribuita in Europa da Bandai Namco Entertainment. In Giappone la data di uscita è fissata per il 29 ottobre.

Dopo un anno di continue migliorie e ampliamenti, Dune: Awakening si presenta oggi più ricco che mai, pronto ad accogliere sia i nuovi esploratori che i veterani di Arrakis attraverso PC e console di nuova generazione.