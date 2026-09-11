Hot Wheels Infinite Rush debutta su console e PC con corse e creatività senza limiti

HOT WHEELS Infinite Rush è finalmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC. Il nuovo titolo di corse, nato dalla collaborazione tra Milestone e Mattel, invita i giocatori a immergersi in un universo in scala giocattolo progettato per l'esplorazione e il divertimento ad alta velocità.



Il gioco trasporta gli utenti oltre le iconiche piste arancioni, offrendo la possibilità di gareggiare, esplorare, collezionare, personalizzare e creare. L'avventura si sviluppa attraverso quattro isole interconnesse - Wheelswood, Gearville, Tentacle Bay e Drifty Temples - ciascuna con una propria identità visiva, sfide inedite e collezionabili nascosti. I giocatori possono saltare liberamente da un ambiente all'altro e sbloccare nuove aree ed eventi seguendo il proprio ritmo.



Con più di 150 veicoli disponibili fin da subito, dai celebri Hot Wheels Originals ai modelli di marchi automobilistici reali, ogni gara è un'occasione per ampliare il proprio garage. Il sistema di gioco prevede quattro classi di veicoli distinte - Drifter, Speeder, Titan e Versatile - ognuna con caratteristiche e potenziamenti specifici, pensati per adattarsi a stili di guida differenti e favorire la sperimentazione.



I giocatori possono creare una propria Rush Squad, una squadra di quattro veicoli personalizzabili da alternare istantaneamente durante l'esplorazione delle isole, garantendo così la massima versatilità per superare ogni sfida. La personalizzazione è un pilastro dell'esperienza, con editor di adesivi e livree, modifica delle ruote, effetti visivi e sonori per boost e scatto, permettendo di dare un tocco personale a ogni auto.



La creatività trova spazio anche nel Track Builder: un sistema avanzato che consente di progettare tracciati personalizzati integrandoli nel mondo di gioco. I moduli si adattano dinamicamente al terreno e grazie ai marcatori di azione è possibile definire le traiettorie degli avversari, i punti di accelerazione e di frenata. Le creazioni possono essere condivise su tutte le piattaforme supportate, favorendo una comunità di appassionati sempre attiva.



Non manca l'aspetto sociale: HOT WHEELS Infinite Rush offre multiplayer online con cross-play (ad eccezione di Nintendo Switch 2) e modalità split-screen locale fino a quattro giocatori. Presenti anche modalità competitive, classifiche e sfide asincrone per vivere una competizione al massimo livello.





