Maestro arriva in edizione fisica su Nintendo Switch: musica e grandi successi

Maestro debutta in versione fisica su Nintendo Switch: 38 brani iconici tra classici e colonne sonore, inclusa una traccia esclusiva di Attack on Titan.

Maestro approda su Nintendo Switch in una scintillante edizione fisica, portando sui piccoli schermi l'esperienza intensa della direzione d'orchestra. Riconosciuto con il premio Meta Horizon Store Game of the Year 2024 per la categoria VR, il gioco musicale è stato riprogettato appositamente per sfruttare tutta la versatilità dei Joy-Con, offrendo un approccio coinvolgente e intuitivo per ogni tipo di giocatore.

La versione Nintendo Switch di Maestro include ben 38 brani iconici, spaziando dai capolavori di Beethoven, Mozart e Vivaldi fino alle colonne sonore di celebri serie come Il Trono di Spade, Star Wars e Il Signore degli Anelli. In esclusiva console, il gioco base vanta inoltre la presenza di Ashes on the Fire, traccia di spicco della popolare saga anime Attack on Titan.

Maestro trasforma i giocatori in veri direttori d'orchestra del teatro dell'opera di Parigi: con un Joy-Con in ciascuna mano si controlla il tempo e si influenza la dinamica dell'intera esecuzione. Il gameplay premia il senso del ritmo e la precisione, regalando standing ovation o caotici fallimenti a seconda della performance.

Sono disponibili anche due espansioni: il DLC All Aboard! aggiunge cinque nuovi tracciati tra cui due provenienti dalla saga di Pirati dei Caraibi e numerosi extra estetici; il DLC Attack on Titan introduce una traccia dedicata e una bacchetta da direttore unica denominata The Titan Sweeper.

Il gioco supporta una vasta gamma di lingue tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, giapponese, coreano, cinese tradizionale e semplificato. Maestro si adatta perfettamente sia alle sessioni in solitaria che alle serate in compagnia, supportando la modalità da tavolo e quella collegata alla base.

Disponibile ora su Nintendo Switch 2, Meta Quest, PS VR2, Pico e SteamVR, Maestro punta a conquistare anche il pubblico delle console dopo aver affascinato quello del VR, rinnovando i suoi sistemi di gesture, telecamera e animazioni per lo schermo tradizionale.