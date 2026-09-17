Sayf conquista la soundtrack di EA SPORTS FC 27 con Top of the Pops (Red Bull 64 Bars)

Il rapper genovese Sayf firma il nuovo episodio di Red Bull 64 Bars con il brano Top of the Pops (Red Bull 64 Bars), presentando una traccia che entra ufficialmente nella soundtrack di EA SPORTS FC 27, il titolo di punta della simulazione calcistica Electronic Arts. Il brano, prodotto dagli storici collaboratori Dibla e Jiz, fa parte di una selezione internazionale di 120 tracce provenienti da 36 paesi, sottolineando il ruolo centrale della musica nell'esperienza di "The World's Game". Da oggi l'episodio della serie Red Bull 64 Bars è disponibile sul canale YouTube ufficiale, mentre l'accesso anticipato su EA SPORTS FC 27 sarà possibile dal 18 settembre.

Reduce da Sanremo 2026 e dal successo del suo album d'esordio Santissimo, Sayf porta nel progetto Red Bull la sua identità più sincera, fatta di rap, radici mediterranee e passione per il calcio. Il testo, in cui spicca la frase "Top of the pop, pop-popolare", celebra il riscatto personale e familiare, con continui riferimenti ai luoghi d'origine e immagini vivide della Liguria come "Con la vista sul mare, col polpo con le patate". La narrazione alterna ricordi di strada, motorini e vita quotidiana, senza abbellire la realtà ma restituendola con ironia e dettagli concreti.

Nel testo trovano spazio anche temi importanti come il rapporto con il denaro, la paura, il razzismo e il senso di appartenenza. Significativa la riflessione: "Gli occhi dei bambini non saranno mai tristi / Anche se i colletti bianchi giustificano i razzisti". Il brano intreccia riferimenti a Maradona, Andreotti, Palermo, Simona Ventura e al calcio, costruendo attraverso 64 barre un viaggio che racconta la complessità della crescita e della ricerca di riscatto.

La connessione con EA SPORTS FC 27 è immediata: la canzone si apre con un'immagine da campetto e mette in parallelo la formazione musicale e quella calcistica, grazie al verso "Jiz e Dibla formazione doppia punta / Ti danno una rumba, in strada col mundial". Il brano accompagnerà gli utenti italiani all'interno del gioco, soprattutto grazie alla nuova modalità The Grounds, rafforzando il legame tra rap, cultura gaming e calcio.

Red Bull 64 Bars rimane fedele alla sua formula essenziale che mette al centro scrittura e tecnica, ma con questo episodio segna un nuovo capitolo: per la prima volta nasce una traccia pensata per l'uscita di un videogioco, allargando i confini creativi del format e confermando la sinergia naturale tra musica rap e mondo del gaming.

Parallelamente prende il via la Red Bull Wings Cup, il nuovo torneo internazionale di EA SPORTS FC 27 che coinvolgerà studenti universitari e appassionati italiani, offrendo la possibilità di diventare campione nazionale e volare a Miami per la finale mondiale. Le qualificazioni universitarie e online inizieranno tra il 27 e il 28 settembre, mentre la finale nazionale è fissata a Lucca Comics & Games 2026.

Il progetto segna così un momento storico per la scena musicale italiana e per la cultura del calcio virtuale, dove la voce e il racconto di Sayf diventano il simbolo di un incontro riuscito tra territori, radici, ambizioni e passioni condivise.