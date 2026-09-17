Fire Emblem: Fortune's Weave debutta in esclusiva su Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave arriva oggi in esclusiva su Nintendo Switch 2, portando una ventata di innovazione in una delle saghe strategiche più amate di Nintendo. Il nuovo capitolo introduce un'avventura epica ambientata in un mondo dilaniato dall'ascesa del Dio demoniaco Balor, dove il destino di molti è nelle mani di un'anima evocata dalla Dea Progenitrice Sothis.



Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno sfruttare i comandi in stile mouse dei controller Joy-Con 2, permettendo un controllo ancora più intuitivo delle unità sul campo di battaglia e un accesso immediato alle informazioni più utili.



Al centro della storia ci sono quattro protagonisti: Cai, giovane ribelle del villaggio di Ribeira deciso a riscattare il padre imprigionato; Dietrich, instancabile guerriero alla ricerca di avversari degni; Theodora, orgogliosa erede di una famiglia devota alla Custode della notte, nel tentativo di riabilitare l'onore della sua fede; e Leda, una musicista nobile in cerca di vendetta per la morte del padre. Le loro storie si intrecciano cinque anni prima degli eventi presenti, durante il Torneo dei Gladiatori di Dagsion, dove l'imperatore promette di esaudire un desiderio al vincitore.



I giocatori potranno vivere le storie di tutti e quattro gli eroi in parallelo grazie a un sistema di salvataggi separati, passando da un personaggio all'altro presso il Trespolo del Corvo Bianco in città. Tra una battaglia e l'altra, sarà possibile immergersi nelle attività della capitale Dagda: reclutare alleati, intraprendere missioni, ottenere Benedizioni nei templi, affinare le proprie abilità nella Piazza dell'Arena e stringere legami nelle locande. L'esplorazione del continente di Dagda offrirà ulteriori scontri, dungeon e la raccolta di preziosi materiali.



Nelle arene del Torneo dei Gladiatori, strategia e preparazione saranno essenziali. Ogni unità dispone di un arsenale variegato e abilità uniche legate alla propria classe, con Mosse Speciali che potenziano l'efficacia degli attacchi e Mosse Ardenti capaci di ribaltare le sorti degli scontri, a costo di consumare punti vita.



I combattimenti si svolgono a turni, richiedendo pianificazione intelligente e sfruttamento del terreno. L'obiettivo è portare la propria squadra alla vittoria, potendo riavvolgere il tempo in caso di disfatta totale di un'unità per trovare una strategia migliore.



Con Fire Emblem: Fortune's Weave, Nintendo fonde la tradizione della serie con nuove modalità di giocabilità, consacrando il debutto della saga su Nintendo Switch 2. Il titolo è disponibile sia in versione digitale tramite Nintendo eShop sia in formato fisico nei punti vendita autorizzati.