“È sempre Cartabianca”: analisi politica e intervista esclusiva a Ilaria Salis

Domani sera, martedì 31 marzo, in prima serata su Retequattro, torna l’appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata proporrà un approfondimento sui più recenti sviluppi politici seguiti all’esito del referendum, che hanno portato a una serie di dimissioni all’interno del Governo.

Al centro del dibattito ci saranno le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Questi passaggi politici segnano un momento significativo per il Centrodestra, che si trova ora ad affrontare le conseguenze di un quadro istituzionale in rapida evoluzione. Il programma offrirà un’analisi approfondita delle dinamiche interne alla maggioranza e delle ripercussioni che tali decisioni potrebbero avere sull’equilibrio complessivo del Governo.

La trasmissione dedicherà anche uno spazio a un tema che ha sollevato grande attenzione nei giorni scorsi: l’intervista all’eurodeputata Ilaria Salis, al centro delle cronache dopo il controllo di polizia nella sua camera d’albergo a Roma. Secondo quanto comunicato dalla Questura, si sarebbe trattato di un’attività necessaria a seguito di una segnalazione proveniente dalla Germania. Tuttavia, la vicenda ha già provocato reazioni politiche e l’annuncio di interrogazioni parlamentari per chiarire la natura dell’intervento.

“È sempre Cartabianca” continuerà così a proporsi come spazio di confronto e riflessione sui principali temi d’attualità, con l’obiettivo di offrire ai telespettatori un racconto diretto e approfondito delle dinamiche politiche e sociali del Paese.

L’appuntamento è fissato per domani sera su Retequattro, in un’edizione che si preannuncia particolarmente densa di contenuti e analisi.

Cologno Monzese, 30 marzo 2026.