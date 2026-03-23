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“È sempre Cartabianca” dedica la puntata ai risultati del referendum sulla giustizia

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Domani sera, martedì 24 marzo, in prima serata su Retequattro, andrà in onda un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento Videonews guidato da Bianca Berlinguer. La trasmissione offrirà un’ampia analisi dei risultati del recente referendum sulla giustizia, evento che ha registrato un’alta affluenza alle urne e che promette di avere un impatto significativo sul panorama politico nazionale.

Al centro del dibattito ci sarà il significato politico del voto, tra le ripercussioni per i partiti di maggioranza e le reazioni delle opposizioni. L’attenzione sarà rivolta sia al comportamento degli elettori, segnale di una partecipazione civica in crescita, sia alle possibili conseguenze sulle future strategie dei leader politici dopo l’esito delle urne.

La puntata proporrà inoltre un focus economico dedicato alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. In particolare, verrà analizzato l’andamento dei prezzi dei carburanti, che negli ultimi giorni mostrano una curva in crescita. Dopo cinque giorni dall’intervento governativo con il taglio delle accise, l’effetto calmierante risulta sempre più debole a causa del rincaro del greggio sui mercati internazionali.

Il confronto si annuncia denso di spunti e domande sul rapporto tra economia e politica nel contesto internazionale, con uno sguardo ai riflessi immediati sulle famiglie e sul sistema produttivo italiano. L’appuntamento di domani con “È sempre Cartabianca” si prefigura dunque come un’occasione di approfondimento cruciale per comprendere le dinamiche politiche ed economiche che caratterizzano questa fase delicata del Paese.

 

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