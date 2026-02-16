“È sempre Cartabianca”: la sentenza di Bari contro CasaPound e il rebus del caso Garlasco

Domani sera, martedì 17 febbraio, in prima serata su Retequattro, tornerà “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata offrirà un ampio approfondimento su due temi di grande attualità giudiziaria e politica: la sentenza del Tribunale di Bari contro i militanti di CasaPound e il caso Garlasco, che continua a segnare il dibattito pubblico italiano a quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi.

Al centro della prima parte della trasmissione ci sarà la decisione del Tribunale di Bari, che ha condannato dodici imputati riconducibili all’area di CasaPound per alcune aggressioni compiute nel 2018. La pronuncia arriva in un momento particolarmente delicato, a pochi giorni da un episodio che ha coinvolto direttamente la troupe della trasmissione: gli operatori e i giornalisti di “È sempre Cartabianca” sono stati infatti fermati e identificati dalla Polizia a Roma, mentre chiedevano chiarimenti sul palazzo occupato dal 2003 da CasaPound e mai sgomberato. Un fatto che riaccende il dibattito sulle occupazioni e sul rapporto tra movimento neofascista e istituzioni.

A seguire, la puntata dedicherà spazio a un nuovo approfondimento su una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica: il caso Garlasco. A quasi un anno dall’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati, il delitto di Chiara Poggi si conferma un labirinto giudiziario e al tempo stesso un caso mediatico e politico senza precedenti. Il peso delle inchieste, i cambi di prospettiva giudiziaria e la lunga eco mediatica hanno trasformato il processo in un riflesso delle complessità del sistema giudiziario italiano.

Secondo quanto anticipato, durante la trasmissione si cercherà anche di comprendere come questo caso sia finito per intrecciarsi con la politica. Il delitto di Garlasco è stato evocato più volte nella campagna per l’imminente referendum sulla giustizia, diventando così un terreno di confronto anche su temi più ampi: il funzionamento dei tribunali, la durata dei processi e il ruolo dei media nella costruzione dell’immaginario collettivo attorno alle vicende giudiziarie.

“È sempre Cartabianca” si conferma quindi un appuntamento di primo piano nel panorama televisivo, capace di intrecciare attualità, cronaca e riflessione sociale. L’appuntamento è domani sera in prima serata su Retequattro, in diretta dagli studi di Cologno Monzese.