Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Published

Domani sera, martedì 16 settembre, il programma televisivo “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, proporrà una nuova puntata in prima serata su Retequattro. Due sono i temi principali che accenderanno la discussione: l’omicidio dell’attivista Charlie Kirk e l’imminente invasione di Gaza da parte dei carri armati israeliani.

Charlie Kirk, noto attivista conservatore e leader dell’ala giovanile del movimento Make America Great Again, è stato assassinato, un evento che ha infuocato il dibattito politico anche in Italia. Lo scontro tra destra e sinistra si è intensificato sul tema dell’odio nel dibattito pubblico. Le implicazioni internazionali dell’evento e le sue ripercussioni sulla scena politica italiana saranno tra i punti cardine della discussione.

Parallelamente, la tensione internazionale ha raggiunto livelli massimi: Israele si prepara a invadere Gaza City schierando centinaia di tank lungo il confine settentrionale della Striscia. Questa mossa militare potrebbe segnare un punto di svolta cruciale nella complicata narrativa del conflitto israelo-palestinese. Il programma di domani cercherà di analizzare le possibili conseguenze geopolitiche di un’azione così decisa.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Spettacolo

Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Sport

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Giochi

Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Motori

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo
giorgia_live

Spettacolo

GOLPE è il nuovo singolo di GIORGIA, in uscita venerdì 19 settembre e da oggi in pre-save.

Motori

Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Motori

Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Questa sera gli appassionati di attualità politica ed economica troveranno un appuntamento imperdibile in prima serata su Retequattro: “Quarta Repubblica”. Condotto da Nicola Porro,...

17 ore ago

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Clint Eastwood porta sul piccolo schermo il suo nuovo capolavoro, “GIURATO NUMERO 2”, che sarà presentato in prima visione lunedì 15 settembre alle 21:15...

17 ore ago

Motori

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo

FIAT è orgogliosa di annunciare il proprio sostegno al 3° Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana (WMHF), che si terrà a Roma il 12 e...

17 ore ago

Società

Dainese dona a UNICEF il kit 1/46 Soleluna Vale46 Anniversario indossato da Valentino Rossi al Mugello

In occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, Dainese annuncia la donazione all’UNICEF del kit numero...

4 giorni ago