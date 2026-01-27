Connect with us

Società

“È sempre Cartabianca”: questa sera il reportage da Minneapolis sull’omicidio di Alex Pretti

Published

Questa sera il nuovo appuntamento con il programma di Bianca Berlinguer, “È sempre Cartabianca”, in onda in prima serata su Retequattro, dedicherà ampio spazio a un reportage da Minneapolis realizzato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti, un infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale dell’ICE.

Secondo quanto anticipato nel comunicato, il reportage racconterà passo dopo passo le ore di tensione e di scontro sociale che hanno scosso la città statunitense, diventata ancora una volta epicentro di proteste contro la violenza delle forze dell’ordine. La vicenda di Pretti, descritta come il culmine di un’escalation di violenza, sta suscitando forti reazioni e proteste in diversi stati americani, con manifestazioni di piazza e richiami alle responsabilità istituzionali.

Il programma proporrà inoltre un approfondimento su un secondo tema di grande attualità. Dopo il reportage dagli Stati Uniti, infatti, si tornerà a parlare della tragedia di Crans-Montana e delle polemiche per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del resort “Le Constellation”. La sua liberazione è avvenuta grazie al pagamento di una cauzione versata da un amico che ha scelto di rimanere anonimo, una decisione che ha immediatamente alimentato dibattiti e interrogativi sull’operato della magistratura e sui limiti della legge in casi di forte impatto mediatico.

Con questo nuovo appuntamento, il programma curato da Videonews e condotto da Bianca Berlinguer conferma la propria linea editoriale: unire l’approfondimento giornalistico con i grandi temi di attualità internazionale e nazionale. L’attenzione a casi di forte rilevanza sociale, come quello di Minneapolis, e ai nodi controversi della cronaca europea, dimostra la volontà di offrire al pubblico un’informazione diretta, rigorosa e basata sui fatti.

Appuntamento dunque a questa sera in prima serata su Retequattro, per una puntata che promette di portare sullo schermo voci, testimonianze e storie che continuano a fare discutere.

