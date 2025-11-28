Connect with us

Moda

Eastpak lancia la nuova Resist’r Case: la valigia rigida che ridefinisce il viaggio moderno

Published

Eastpak alza l’asticella del travel design con il lancio della nuova valigia rigida Resist’r Case, un modello destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca resistenza, sicurezza e stile in un unico prodotto. Pensata per affrontare ogni tipo di viaggio, dalla fuga del weekend alle avventure intercontinentali, la Resist’r Case rappresenta la risposta del brand alla crescente richiesta di valigie robuste ma leggere, facili da manovrare e progettate per durare nel tempo.

La nuova proposta Eastpak si distingue per il suo guscio estremamente resistente in policarbonato, abbinato a una struttura leggera in alluminio che rinforza ulteriormente l’involucro esterno senza comprometterne la maneggevolezza. Gli speciali paraurti protettivi aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo il contenuto da urti e imprevisti. Questo equilibrio tra solidità e leggerezza posiziona la Resist’r Case come una soluzione ideale per il viaggiatore moderno, sempre più attento alla qualità dei materiali e all’affidabilità del proprio equipaggiamento.

A sottolineare l’attenzione di Eastpak per i dettagli troviamo ruote giapponesi silenziose e di alta qualità, capaci di garantire scorrevolezza e agilità anche negli spazi più affollati, e un telaio in alluminio super robusto che rende la struttura ancora più sicura. A protezione degli effetti personali è integrato anche un lucchetto TSA con codice a tre cifre, ormai indispensabile per viaggiare con tranquillità in tutto il mondo. Completa il quadro la celebre garanzia di 30 anni di Eastpak, un impegno che ribadisce la volontà del marchio di creare prodotti realmente “built to resist”.

La Resist’r Case arriva sul mercato in tre misure – Small (formato cabina), Medium e Large – pensate per adattarsi alle esigenze di ogni viaggiatore, e in tre finiture d’impatto: Black, Fire Red e Brushed Metal, ognuna capace di dare un tocco personale e deciso al proprio modo di viaggiare. Oltre alla funzionalità, non manca l’attenzione al design: l’interno presenta una fodera con marchio in rilievo, mentre all’esterno spiccano l’etichetta con logo e le maniglie con incisione laser “Built to Resist”, un richiamo diretto all’heritage Eastpak.

Più che un semplice bagaglio, la Resist’r Case diventa così un’affermazione di stile e determinazione, pensata per chi vive il viaggio come parte della propria identità e desidera un prodotto capace di accompagnarlo ovunque, senza compromessi. Con questa uscita, Eastpak amplia e diversifica ulteriormente la propria gamma di valigie, introducendo un modello robusto ma estremamente pratico, ideale tanto per un city break improvvisato quanto per una lunga avventura oltreoceano.

Con la Resist’r Case, Eastpak non si limita a presentare una nuova valigia, ma ridefinisce il concetto di travel essential senza tempo, confermando ancora una volta la propria leadership nel settore del bagaglio resistente, funzionale e dal design distintivo.

