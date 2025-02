Eastpak presenta la sua nuova collezione Icon Series

Eastpak ridefinisce l’eleganza quotidiana con la sua nuova Icon Series, una collezione che coniuga perfettamente stile e funzionalità. In un mondo in cui la distinzione tra lavoro, sport e tempo libero è sempre meno netta, avere accessori versatili diventa essenziale. La nuova capsule di Eastpak offre borse e bagagli di alta qualità, dal design essenziale e curato nei minimi dettagli, perfetti per adattarsi a qualsiasi contesto.

Questa collezione si distingue per un’estetica ispirata al minimalismo giapponese, con linee pulite e materiali resistenti. Ogni pezzo è pensato per durare nel tempo, garantendo al contempo massima praticità e comfort. Le tasche dal design lineare offrono spazi sicuri per borracce e laptop, mentre l’imbottitura sottile assicura un trasporto confortevole senza ingombri eccessivi. Il tutto è completato da una palette rigorosamente monocromatica, che rende ogni accessorio facile da abbinare a qualsiasi outfit.

Il modello Icon Pak’r rielabora il classico zaino Eastpak in una versione essenziale disponibile in off-white o nero. Il tessuto rivestito idrorepellente e le fibbie in gomma lo rendono un accessorio elegante e pratico, mentre la fascia per il fissaggio al trolley lo rende perfetto per i viaggi.

L’Icon Totepack è una borsa discreta e versatile, ideale per chi ha bisogno di un accessorio funzionale e raffinato. Il design total black, i pratici manici e gli spallacci regolabili la rendono perfetta per essere portata sia a mano che sulle spalle. All’interno, tasche dedicate permettono di organizzare al meglio telefono, laptop e oggetti di valore.

Per chi cerca uno zaino dal design accattivante, l’Icon Topload è la scelta ideale. Disponibile in total off-white o total black, offre un’ampia capienza e tasche ben organizzate per affrontare le giornate più intense con stile e praticità. Le finiture metalliche e le zip ton sur ton aggiungono un tocco di eleganza essenziale.

Infine, l’Icon Springer reinterpreta il classico marsupio con un tocco di maturità e raffinatezza. Realizzato in poliestere di alta qualità con dettagli in nylon e finiture gommate, garantisce un trasporto sicuro per gli oggetti di valore grazie alle tasche con chiusura a zip. Disponibile in nero o off-white, è un complemento perfetto per chi desidera unire stile e funzionalità.

Con la Icon Series, Eastpak dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e reinterpretare i classici, offrendo accessori che accompagnano la vita di tutti i giorni con eleganza senza tempo e un tocco di modernità.