Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Cococucumber ha ufficialmente annunciato Echo Generation 2, nuovo episodio della sua apprezzata serie GDR a turni, previsto per il 2026 su Xbox Series X|S, Xbox su PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass e Steam. Il reveal è arrivato durante l’Xbox Partner Preview Showcase, dove è stato mostrato il primo trailer, confermando l’ambizione del team di ampliare l’universo narrativo iniziato nel titolo originale.

Nel frattempo, per celebrare l’annuncio, Echo Generation: Midnight Edition — versione aggiornata del primo gioco — è disponibile con uno sconto del 65% su Xbox e del 40% su Steam fino al 25 novembre. La nuova edizione include tutte le migliorie rilasciate nel tempo, tra cui viaggio veloce, supporto a 12 nuove lingue, un sistema di combattimento migliorato e un restyling visivo completo. Chi possiede già la versione base su Xbox riceverà gratuitamente questa edizione rinnovata, un gesto che rafforza il rapporto fra lo studio e la community.

Echo Generation 2 riprende gli eventi successivi al primo capitolo e segue Jack, il papà della porta accanto catapultato in una dimensione sconosciuta oltre Maple Town. Disperso in un cosmo ricco di pericoli, Jack incontrerà nuovi alleati bizzarri e si troverà ad affrontare minacce extraterrestri impreviste, mentre tenta di ritrovare la strada verso casa. Cococucumber promette un viaggio ricco di misteri, ispirato ai classici film e videogiochi degli anni ’80 e ’90, e caratterizzato da uno stile voxel nostalgico e colorato.

La novità più significativa riguarda il gameplay. Il team ha trasformato il tradizionale combattimento a turni in un dinamico sistema deckbuilder, con oltre 100 carte uniche che permettono ai giocatori di creare combo, sferrare attacchi devastanti ed evocare alleati durante gli scontri. Questa evoluzione punta ad aggiungere profondità strategica e varietà, accompagnando l’esplorazione di una dimensione inedita che rivelerà gli anni perduti di Jack.

“È giunto il momento! Siamo entusiasti di aprire finalmente le porte a Echo Generation 2,” ha dichiarato Martin Gauvreau, Game Director di Cococucumber. “Stiamo ampliando il mondo di Echo Generation mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato e ascoltando la nostra community. Non vediamo l’ora di svelare di più su questa nuova avventura che attende i cittadini di Maple Town e non solo.”

Echo Generation 2 è attualmente in sviluppo e arriverà l’anno prossimo su PC e Xbox. I giocatori possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri su Steam e Xbox, unirsi al server Discord ufficiale, seguire Cococucumber sui canali social e visitare il sito ufficiale per restare aggiornati sulle prossime novità.