Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Published

Cococucumber ha ufficialmente annunciato Echo Generation 2, nuovo episodio della sua apprezzata serie GDR a turni, previsto per il 2026 su Xbox Series X|S, Xbox su PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass e Steam. Il reveal è arrivato durante l’Xbox Partner Preview Showcase, dove è stato mostrato il primo trailer, confermando l’ambizione del team di ampliare l’universo narrativo iniziato nel titolo originale.

Nel frattempo, per celebrare l’annuncio, Echo Generation: Midnight Edition — versione aggiornata del primo gioco — è disponibile con uno sconto del 65% su Xbox e del 40% su Steam fino al 25 novembre. La nuova edizione include tutte le migliorie rilasciate nel tempo, tra cui viaggio veloce, supporto a 12 nuove lingue, un sistema di combattimento migliorato e un restyling visivo completo. Chi possiede già la versione base su Xbox riceverà gratuitamente questa edizione rinnovata, un gesto che rafforza il rapporto fra lo studio e la community.

Echo Generation 2 riprende gli eventi successivi al primo capitolo e segue Jack, il papà della porta accanto catapultato in una dimensione sconosciuta oltre Maple Town. Disperso in un cosmo ricco di pericoli, Jack incontrerà nuovi alleati bizzarri e si troverà ad affrontare minacce extraterrestri impreviste, mentre tenta di ritrovare la strada verso casa. Cococucumber promette un viaggio ricco di misteri, ispirato ai classici film e videogiochi degli anni ’80 e ’90, e caratterizzato da uno stile voxel nostalgico e colorato.

La novità più significativa riguarda il gameplay. Il team ha trasformato il tradizionale combattimento a turni in un dinamico sistema deckbuilder, con oltre 100 carte uniche che permettono ai giocatori di creare combo, sferrare attacchi devastanti ed evocare alleati durante gli scontri. Questa evoluzione punta ad aggiungere profondità strategica e varietà, accompagnando l’esplorazione di una dimensione inedita che rivelerà gli anni perduti di Jack.

È giunto il momento! Siamo entusiasti di aprire finalmente le porte a Echo Generation 2,” ha dichiarato Martin Gauvreau, Game Director di Cococucumber. “Stiamo ampliando il mondo di Echo Generation mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato e ascoltando la nostra community. Non vediamo l’ora di svelare di più su questa nuova avventura che attende i cittadini di Maple Town e non solo.”

Echo Generation 2 è attualmente in sviluppo e arriverà l’anno prossimo su PC e Xbox. I giocatori possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri su Steam e Xbox, unirsi al server Discord ufficiale, seguire Cococucumber sui canali social e visitare il sito ufficiale per restare aggiornati sulle prossime novità.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Spettacolo

Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

Motori

Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Motori

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Motori

Suzuki Green Friday 2025: lo 0,5% del fatturato per una Torino più verde e sostenibile

Sport

Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con il collezionismo sportivo

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Spettacolo

ATARDE porta le sue canzoni “a riva”: il “Risacca Tour” parte da Roma

Spettacolo

Tyler, The Creator è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025

Tecnologia

Stellantis-CRF protagonista a Torino: innovazione e ricerca per la mobilità sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

L’universo di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 continua a crescere con l’arrivo del nuovo Character Pack 7 – “Egghead, l’Isola del Futuro” e con...

2 ore ago

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Electronic Arts Inc. ha annunciato ufficialmente una roadmap ambiziosa per il futuro del franchise EA SPORTS F1, confermando sviluppi significativi che plasmeranno l’esperienza videoludica...

5 ore ago

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha svelato l’arrivo di una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Megaevoluzione – Ascesa Eroica. L’espansione, ispirata...

6 ore ago

Giochi

Anaconda Corp: la nuova squadra di Screamer dove il potere non ha limiti

Milestone continua a svelare le squadre protagoniste di Screamer e questa volta tocca a un team che incarna l’ambizione pura e la brama di...

6 ore ago