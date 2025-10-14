Ed Sheeran e FC Barcelona: una collaborazione stellare per El Clásico

Il mondo del calcio e quello della musica si uniscono nuovamente in una collaborazione sorprendente grazie alla partnership tra Spotify e FC Barcelona. In occasione del settimo “jersey takeover”, Ed Sheeran diventa il primo artista pop maschile solista a comparire sulla maglia blaugrana. L’artista britannico, noto e amato a livello mondiale, accompagnerà i giocatori di una delle squadre di calcio più iconiche con il logo del suo nuovo album Play.

Questa partnership non solo sottolinea l’importanza del legame tra musica e sport, ma offre anche un’opportunità unica di celebrazione per i fan di entrambe le sfere. I giocatori del FC Barcelona indosseranno la speciale maglia durante due partite di grande rilevanza. Gli uomini scenderanno in campo con il logo Play durante l’atteso El Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid, mentre la squadra femminile onorerà questa iniziativa nella gara di Liga F del 19 ottobre.

La collaborazione tra Spotify e FC Barcelona continua a definire nuovi standard, mostrando come due mondi apparentemente diversi possano unirsi in un’esperienza comune, grazie alla condivisione di passioni che accomuna tifosi e appassionati di musica di tutto il mondo. La piattaforma di streaming musicale, con una vasta comunità globale di oltre 696 milioni di utenti, continua a rivoluzionare l’esperienza di fruizione dei contenuti audio con una libreria in costante crescita.