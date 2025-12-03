Connect with us

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Published

Giocare non è solo un passatempo, ma può diventare un’occasione di crescita e apprendimento, se accompagnato da una guida consapevole. Nintendo Italia, da sempre impegnata nel creare un ambiente di gioco positivo e costruttivo, ha avviato un confronto con la psicoterapeuta Stefania Andreoli per esplorare il valore educativo dei videogiochi e offrire ai genitori strumenti concreti per un approccio equilibrato e sereno al mondo digitale.

Secondo la Dott.ssa Andreoli, il videogioco non è soltanto intrattenimento, ma può essere un valido alleato nello sviluppo cognitivo dei bambini. “I videogiochi intervengono ben prima dello sviluppo dei ragazzi e sono programmati per accompagnare i bambini già in età da scuola primaria verso capacità come il problem solving, le strategie di comportamento e la programmazione delle azioni da svolgere dal punto di vista emotivo.” Un approccio equilibrato, dunque, che non nega la dimensione emotiva dell’esperienza di gioco, perché “dal punto di vista emotivo può essere una lama a doppio taglio, ma è certo che i videogiochi diano soddisfazione e portino un senso di gratificazione e gioia.”

In un contesto in cui i più giovani crescono immersi nel digitale, il ruolo degli adulti diventa cruciale. “Educare i figli al digitale significa non arrancare dietro ai ragazzi, nativi digitali, e mantenere credibilità: non possono gli adulti sapere meno dei figli.” Conoscere il linguaggio e le dinamiche del mondo online permette infatti ai genitori di essere più efficaci, come sottolinea ancora la psicoterapeuta: “Conoscere i pregi, i rischi e i pericoli del digitale permette agli adulti di agire in modo più chirurgico, informato ed efficace.”

Tema centrale rimane quello della gestione del tempo e dei conflitti che possono sorgere attorno all’uso dei videogiochi. Per la Dott.ssa Andreoli, il confronto tra genitori e figli fa parte del processo educativo: “Nostro figlio vorrà presumibilmente giocare più a lungo, è un gioco delle parti ed è normalissimo.” La psicoterapeuta invita a non temere il conflitto, ma a considerarlo un’occasione di crescita condivisa: “Superare un momento di empasse e ricostruire la pace dopo uno scontro, come un videogioco, è già di per sé un esercizio di problem solving e strategia.”

Per accompagnare le famiglie in questo percorso, Nintendo mette a disposizione l’app gratuita Filtro Famiglia per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, uno strumento che consente di gestire e monitorare le abitudini di gioco dei più piccoli in modo pratico e intuitivo. L’app permette di impostare limiti giornalieri di utilizzo, bloccare automaticamente la console allo scadere del tempo stabilito e definire fasce orarie d’inattività per favorire routine equilibrate. I genitori possono inoltre controllare la classificazione dei giochi per età e limitare le funzioni di comunicazione online, garantendo così un ambiente digitale sicuro e adeguato.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alla funzione GameChat su Nintendo Switch 2, che introduce un ulteriore livello di protezione: i minori di 16 anni possono comunicare solo con amici approvati da un genitore e ogni videochiamata deve essere autorizzata. È possibile consultare la cronologia delle chiamate, un elemento che aumenta la trasparenza e la fiducia tra adulti e ragazzi.

L’app fornisce infine report mensili sulle attività di gioco, offrendo ai genitori una panoramica chiara delle abitudini digitali dei propri figli. Compatibile con dispositivi iOS e Android, consente la gestione fino a otto console per famiglia e mantiene tutte le impostazioni anche in caso di passaggio alla nuova Nintendo Switch 2, grazie alla funzione di trasferimento di sistema.

Con questo progetto, Nintendo Italia e la Dott.ssa Stefania Andreoli ribadiscono un messaggio importante: i videogiochi, se vissuti con consapevolezza, possono diventare un potente strumento educativo e relazionale. L’uso di applicazioni come il Filtro Famiglia dimostra come tecnologia e genitorialità possano dialogare, costruendo insieme un futuro digitale più sicuro, sereno e condiviso.

