HONOR rivoluziona il mobile filmmaking con il primo Robot Phone a Venezia 83

Il futuro della produzione cinematografica entra nel palmo della mano grazie alla presentazione di HONOR Robot Phone durante l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'azienda, leader globale nell'ecosistema dei dispositivi AI, ha attirato i riflettori con il lancio del suo dispositivo, sviluppato in partnership con ARRI, icona storica del cinema.



HONOR Robot Phone segna una nuova era per il mobile filmmaking, offrendo strumenti fino a oggi riservati ai professionisti del settore. L'innovativo design meccanico del gimbal e le funzionalità di imaging di livello cinematografico portano sullo smartphone tecniche prima accessibili solo con attrezzature tradizionali. Il dispositivo ha già fatto parlare di sé in alcuni dei principali eventi globali, come il Festival di Cannes e lo Shanghai International Film Festival.



Alla Mostra di Venezia è stato presentato anche HONOR Magic9 Pro Max, con una caratteristica finitura verde muschio e un modulo fotografico che richiama il tipico stile ARRI, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le due aziende. Il logo ARRI presente nella fotocamera sottolinea questa partnership di rilievo.



Grazie all'adattamento di elementi chiave della celebre Image Science ARRI, oggi i creator possono usufruire su dispositivi tascabili di soluzioni prima riservate alle produzioni professionali: ARRI LogC3 permette di preservare più dettagli in luci e ombre, ARRI Wide Gamut 3 offre una gamma colori più ampia, mentre ARRI Looks consente l'applicazione di stili cromatici autenticamente cinematografici. Tutto questo è integrato in un unico device, abilitando un workflow completo dalle riprese alla post-produzione direttamente su smartphone.



Da oltre un secolo ARRI è sinonimo di eccellenza nella scienza dell'immagine cinematografica. Il contributo dell'azienda è stato riconosciuto anche con 20 premi tecnici e scientifici dall'Oscar. L'obiettivo condiviso con HONOR è offrire ai creator strumenti per realizzare immagini straordinarie, sfruttando le competenze rispettive nell'imaging mobile e nella produzione professionale.



Il futuro non riguarda semplicemente un numero maggiore di pixel. Riguarda il controllo. Significa offrire ai creator gli strumenti per realizzare immagini straordinarie. HONOR mette a disposizione la propria esperienza nell'imaging mobile, nella potenza di elaborazione e nella robotica. ARRI contribuisce con oltre un secolo di leadership riconosciuta nell'Image Science e nei workflow di produzione professionale. Proveniamo da settori diversi, ma condividiamo un'unica ambizione: ampliare ciò che i creator possono realizzare attraverso gli strumenti che portano con sé ogni giorno, ha dichiarato David Bermbach, Chief Product Officer di ARRI.



La collaborazione tra le due aziende proseguirà con l'obiettivo di perfezionare workflow integrati e rendere sempre più accessibili le tecnologie cinematografiche, anche ai creator consumer attraverso la nuova serie HONOR Magic9, il cui debutto è previsto in Cina entro la fine di settembre. HONOR e ARRI portano il cinema professionale nelle mani di una nuova generazione, aprendo scenari inediti per il mobile filmmaking.