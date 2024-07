ELGON, rientro dalle vacanze: i migliori alleati per prendersi cura dei capelli

L’estate porta con sé tanto divertimento e relax, ma può anche mettere a dura prova i nostri capelli con sole, salsedine e trattamenti aggressivi come il cloro delle piscine. Tornare dalle vacanze con una chioma stressata e disidratata è un problema comune, ma Elgon ha la soluzione con i suoi prodotti rivoluzionari.

La Lozione Cosmetica Riparatrice della linea Refibra è un trattamento intensivo in fiale che ripara e ristruttura i capelli danneggiati e sfibrati. Grazie alla presenza di cheratina, estratto di alghe idrolizzate e proteine del grano, i capelli ritrovano corpo, vigore e lucentezza. Il complesso di acido ialuronico e cheratina vegetale agisce dall’interno del capello, restituendogli forza e morbidezza. Un vero toccasana per chi desidera capelli sani e luminosi.

Per contrastare la secchezza estrema, c’è l’Hyper Nutri Mask della linea Yes Nourish. Questa maschera nutriente, arricchita con Olio di Semi di Lino Biologico, penetra in profondità nel capello rendendolo morbido, elastico e brillante. La formulazione essenziale ed eco-sostenibile garantisce un trattamento efficace e naturale per capelli secchi e disidratati.

Infine, il Miracle Night&Day Serum della linea Yes Nourish è un siero nutriente senza risciacquo che dona nuova vitalità ai capelli secchi. Formulato con pochi ingredienti selezionati, tra cui l’Olio di Semi di Lino Biologico, questo siero offre un’intensa azione di nutrizione per una chioma morbida e districata. Perfetto per un tocco di nutrimento prima dello styling o come trattamento notturno rigenerante.

Con questi prodotti di alta qualità, Elgon ti aiuta a prenderti cura dei tuoi capelli dopo le vacanze estive, restituendo loro salute, vitalità e lucentezza.