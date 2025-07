Emoji Day: Tinder rivela le emoji più amate (e odiate) del 2025

Le emoji nel 2025 continuano a giocare un ruolo cruciale nel mondo del dating online. In occasione del World Emoji Day, Tinder ha rivelato nuove tendenze che mostrano come questi simboli influenzino la comunicazione tra single in modi sia positivi che negativi.

Le conversazioni su Tinder vedono una forte presenza di emoji: un messaggio su cinque contiene almeno un’emoji. Paesi come Stati Uniti, Brasile e Germania sono in prima linea nell’utilizzo di emoji nei loro profili e messaggi. Non sorprende che le emoji più amate nei profili includano il classico occhiolino 😉, il cuore ❤️, il sorriso 😊, i brillantini ✨ e la risata 😂. Nei messaggi, invece, prevalgono la risata 😂, il rotolarsi dal ridere 🤣, il sorriso imbarazzato 😅, il sorriso 😊 e il sorriso smagliante 😁.

Nonostante si dica che la Gen Z abbia “cancellato” le emoji, i dati raccontano un’altra storia: quasi il 25% degli utenti tra i 18 e i 25 anni le include ancora nei loro profili, anche se in modo più ironico e selettivo. “Vietato usare 👍 o 🙂 se non vuoi sembrare passivo-aggressivo,” avverte Tinder.

Tuttavia, non tutte le emoji sono benvenute: alcune possono addirittura far naufragare una potenziale connessione. Le emoji ritenute “rischiose” sono 😤, 😗, 😴, 😖 e 🥺, ognuna portatrice di interpretazioni che spaziano dalla noia all’intensità emotiva eccessiva. E poi ci sono le emoji di frutta e verdura: inviare una pesca 🍑 o una melanzana 🍆 all’inizio di una conversazione può dimezzare le probabilità di uno scambio di contatti.

In sintesi, le emoji nel 2025 rimangono un elemento centrale nel linguaggio non ufficiale del dating. Sono strumenti potenti di espressione, ma vanno usati con attenzione e consapevolezza per evitare incomprensioni.