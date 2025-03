Enduro e trial freestyle tra le attrazioni di Gardaland Resort: ecco la sfida Redbull

Quando la passione per le due ruote incontra la magia di Gardaland, il risultato non può che essere spettacolare. I due rider Red Bull, Andrea Verona e Adrian Guggemos, hanno regalato un’esperienza unica sfrecciando tra le attrazioni del parco divertimenti più famoso d’Italia, realizzando un video mozzafiato ricco di evoluzioni estreme e trick sorprendenti.

L’evento celebra l’imminente riapertura di Gardaland Resort, fissata per sabato 5 aprile, una data che segna un traguardo storico: il 50° anniversario del parco. Un’occasione speciale che ha permesso ai due atleti Red Bull di esplorare Gardaland da una prospettiva inedita, trasformandolo per un giorno nel loro personale circuito di acrobazie.

Andrea Verona, talento veneto e campione di Enduro con sette titoli mondiali, e il tedesco Adrian Guggemos, fuoriclasse del Trial Freestyle, hanno dato vita a una sfida senza precedenti tra le iconiche attrazioni del parco. Dai salti epici per superare la storica fontana d’ingresso, ai lanci dal Volaplano, fino alle vertiginose risalite su attrazioni come Fuga da Atlantide, alta ben 16 metri. Ogni angolo del parco si è trasformato in una rampa perfetta per impennate e trick spettacolari.

Uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio il salto del Transgardaland Express, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Sorprendenti anche le discese lungo le scale dell’Albero di Prezzemolo e di Oblivion, affrontate dai rider su due ruote, un’impresa mai vista prima a Gardaland.

A rendere l’evento ancora più unico, la presenza di un accompagnatore d’eccezione: Prezzemolo. La storica mascotte di Gardaland, contagiata dall’energia dei rider, si è lanciata in prima persona tra le acrobazie, persino sugli scivoli di LEGOLAND® Water Park.

L’incredibile spettacolo di Andrea Verona e Adrian Guggemos a Gardaland segna così l’inizio di una stagione imperdibile, tra divertimento, adrenalina ed emozioni senza precedenti. Il conto alla rovescia per il 50° anniversario del parco è ufficialmente iniziato!