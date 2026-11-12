Enny P annuncia il suo primo EP: "IT'S ENNY P" debutta il 20 novembre

Tra le voci più disruptive della scena urban italiana al femminile, Enny P è pronta a lasciare il segno con il suo primo EP intitolato "IT'S ENNY P", in uscita venerdì 20 novembre su tutte le piattaforme digitali. Con una personalità forte che mescola attitudine, sensualità e libertà espressiva, la rapper italo-colombiana presenta un progetto che vuole essere molto più di una raccolta di brani: è un'affermazione d'identità e indipendenza.

A rendere ancora più atteso "IT'S ENNY P" sono le collaborazioni esclusive con Artie 5ive, Guè e Yung Pips, artisti che hanno accompagnato il percorso di crescita di Enny P e che rappresentano punti di riferimento per la scena urban contemporanea. In particolare, la collaborazione con Guè arriva dopo che quest'ultimo l'ha voluta accanto a sé nel brano FREAK!, sottolineando la stima e l'attenzione verso una delle nuove personalità più audaci del rap nazionale.

L'immaginario ispirato al female rap americano contemporaneo e alla cultura ratchet è rivisto in chiave personale: Enny P ribalta la connotazione negativa del termine per trasformarlo in simbolo di autodeterminazione. Nelle sue parole e nella sua musica si fondono street e fancy, dolcezza e aggressività, sensualità e ambizione, senza spazio per stereotipi o convenzioni. Sfrontata, provocatoria e sicura di sé stessa, Enny P gioca con i contrasti tra street e fancy, dolcezza e aggressività, costruendo un linguaggio personale che sfida gli stereotipi legati alla femminilità. Nella sua musica non c'è spazio per etichette o convenzioni: desiderio, ambizione e sensualità diventano strumenti attraverso cui raccontarsi senza filtri, rivendicando la libertà di essere esattamente ciò che si vuole.

"IT'S ENNY P" rappresenta anche un viaggio personale, dove fragilità e insicurezze si trasformano in energia e consapevolezza. Dietro la figura artistica di Enny P si trova infatti Penelophe, giovane artista che ha trovato nella musica uno strumento di espressione e riscatto.

Il successo di Enny P è costruito passo dopo passo, a partire dai primi singoli Wavy, N4F e Demoni & Bitches, fino al virale Diablo feat. Melons, che ha conquistato sia la Viral che la Top 50 di Spotify Italia. Nel 2025, il primo EP "Ratchet City" ha mostrato la direzione artistica e la maturità della rapper, portando nuove collaborazioni e consolidando la sua presenza nella scena rap nazionale.

Enny P si distingue per un linguaggio deciso, delivery incisivo e un'immagine inconfondibile: nella scena contemporanea, usa femminilità e sensualità come strumenti di potere e narrazione esplicita, lasciando un'impronta unica tra le nuove protagoniste dell'urban italiano. Dal 20 novembre "IT'S ENNY P" sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, pronto a raccontare l'evoluzione di una delle voci più originali e irriverenti del rap di oggi.