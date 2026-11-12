Anna Castiglia conquista Torino, Firenze e Roma: sold out per il tour 2026

Anna Castiglia registra il tutto esaurito a Torino e Roma con La paura in tasca Tour 2026. Prossime tappe a Firenze, Bologna, Milano e altre città italiane.

Anna Castiglia continua a incantare il pubblico italiano con il suo La paura in tasca Tour 2026, registrando il sold out anche al Largo Venue di Roma in programma venerdì 13 novembre, dopo i primi successi torinesi.

La giovane cantautrice siciliana, che sta vivendo un momento di straordinaria crescita, prosegue la tournée con una data prevista domani al Combo Social Club di Firenze, confermando il grande interesse attorno alla sua musica. Sono numerose le tappe già annunciate nei principali club italiani fino a fine dicembre, con doppie date aggiunte a Torino e Bologna in risposta alla forte richiesta di biglietti.

Il tour nasce dopo l'uscita del secondo album La paura in tasca (Numero Uno / Sony Music Italy), un lavoro che racconta la fragilità e le inquietudini della contemporaneità, trasformandole in energia creativa. Già il debutto live del 5 novembre all'Hiroshima Mon Amour di Torino ha fatto registrare il tutto esaurito, spingendo all'aggiunta di una seconda serata. Anche la tappa romana ha seguito lo stesso destino, confermando il carisma e la capacità di coinvolgere il pubblico da parte di Castiglia.

Sul palco Anna Castiglia alterna brani del nuovo disco a canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico. La sua cifra distintiva rimane un mix di irriverenza, sperimentazione ed emozione, qualità che l'hanno resa una delle giovani voci più originali del panorama italiano. Il tour rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo pezzi come Insisto perchè esisto, Scema, La paura in tasca e tanti altri.

All'interno dell'album spiccano speciali cameo come quelli dei Selton, di Valerio Lundini e del collettivo Canta fino a dieci, che aggiungono sfumature ironiche e sorprese sonore. L'universo visivo dell'album, curato insieme a Filippo Rossi di Galattico, è caratterizzato da elementi materici come carta e cartone, e dal simbolismo delle ombre cinesi: esattamente come accade nel teatro delle ombre, la paura nasce spesso da qualcosa di piccolo e innocuo che, se proiettato nella nostra mente, finisce per ingigantirsi.

Nel disco hanno collaborato, oltre alla stessa Castiglia alla voce e chitarra classica, musicisti come Alessandro Di Sciullo, Ramiro Levy, John Squillante, Aura Fazio e Massimo Marcer, offrendo un sound ricco ed eclettico.

Dopo la pubblicazione di MI PIACE e il successo di singoli come Whitman (feat. Ghemon) e U mari, Castiglia è tornata con un nuovo capitolo tutto da ascoltare. Il suo secondo album La paura in tasca è disponibile anche in vinile in una versione speciale autografata, a conferma di una fanbase sempre più entusiasta. Il tour invernale proseguirà nei club di Milano, Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, Roncade e Catania.

Anna Castiglia si conferma tra le nuove protagoniste della canzone d'autore italiana, capace di trasformare inquietudini e fragilità in arte viva, dal palcoscenico agli ascoltatori.