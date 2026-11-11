Cristiano De André porta in scena le ultime date del Best Of Tour 2026

Cresce l'attesa per le ultime date del DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026 di Cristiano De André, considerato l'unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. L'artista continuerà la sua celebrazione del padre, Fabrizio De André, portando sul palco i brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che ancora oggi risultano estremamente attuali per il pubblico di ogni età.

Il tour farà tappa il 2 dicembre al Dis_Play Brixia Forum di Brescia, il 3 dicembre al Teatro Odeon di Biella, il 4 dicembre al Mart di Rovereto (Trento), il 10 dicembre al Teatro Duemila di Ragusa e il 12 dicembre al Teatro Scaramuzza di Crotone. Si tratta di appuntamenti molto attesi, dopo una lunga serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito in ogni città.

Il progetto di Cristiano De André, iniziato con gli album "De André canta De André" - quattro volumi pubblicati tra il 2009 e il 2023 - ha già riscosso enorme successo sia in termini discografici sia nelle tournée dal vivo. Ogni tappa rappresenta un viaggio attraverso il mondo poetico e sociale di Fabrizio De André, grazie alle interpretazioni profonde del figlio, che si distingue anche come polistrumentista.

In questo tour, Cristiano De André sarà accompagnato da una band di talentuosi musicisti: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (già arrangiatore dei primi due album del progetto) e Ivano Zanotti alla batteria. Sul palco, Cristiano non solo canterà ma suonerà chitarra acustica, classica, bouzouki, pianoforte e violino, permettendo agli spettatori di immergersi pienamente nella profondità delle composizioni di Fabrizio De André.

L'evento rappresenta un'occasione unica per riscoprire la grandezza di un repertorio senza tempo, interpretato con rispetto e talento da chi conosce da vicino la storia e l'anima delle canzoni. Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, racconta il padre attingendo dall'immenso repertorio di Fabrizio.

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.