A Le Iene: cyberattacchi, la lotta di Jessica e il caso Nessy Guerra

L'attualità italiana si prepara a una nuova puntata ricca di tematiche attuali e complesse nell'appuntamento serale di domani con Le Iene su Italia 1. Tra le questioni più delicate emerge l'allerta sulla sicurezza informatica: l'Europa è da un mese sotto attacco hacker, una minaccia diventata sempre più concreta tanto che il ministro Guido Crosetto ha riconosciuto la difficoltà di assicurare una protezione totale contro questa nuova forma di conflitto. Che cosa sta davvero succedendo e come possono cittadini e aziende difendersi? Matteo Viviani, confrontandosi con il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri e l'informatico forense Paolo Dal Checco, entra nei retroscena di questa offensiva. Alcune aziende italiane, ritenute particolarmente vulnerabili, hanno ricevuto consigli diretti e pratici dai professionisti, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei dati e prevenire future intrusioni.

La puntata affronta anche una delle pagine più difficili della salute pubblica: la lotta contro il tumore al pancreas. Gaetano Pecoraro racconta il caso toccante di Jessica Scarpa, 36 anni, madre di due bambini e affetta da una patologia con metastasi. Nonostante operazioni e chemioterapie, la malattia avanza e la speranza è riposta in un nuovo farmaco sperimentale dal costo elevatissimo, circa 39.000 dollari al mese. La Regione Lombardia, grazie alla decisione dell'assessore Guido Bertolaso, ha autorizzato l'acquisto del Daraxonrasib a carico della regione stessa. Si aprono però inquietanti interrogativi etici e sanitari: mentre è ancora in corso il confronto con l'AIFA per definire le condizioni di accesso al farmaco, che cosa accade agli altri 4.000 malati di tumore al pancreas che potrebbero beneficiarne?

Infine, importanti sviluppi dal caso giudiziario e diplomatico che vede protagonista Nessy Guerra, cittadina italiana in Egitto. L'ex marito è stato arrestato dalle autorità locali e la madre dell'uomo, che aveva condotto una campagna pubblica per ritrovare Nessy e la figlia Aisha, si è trovata priva di sostegno. È stata proprio Nessy, assistita dal proprio legale, a organizzare un aiuto concreto che ha permesso alla suocera di rientrare in Italia. All'arrivo in aeroporto è stata accolta dalla cronista Roberta Rei, che l'ha accompagnata fino a Genova, mostrando così una storia di solidarietà e umanità oltre ogni precedente difficoltà familiare.

Il format rimane fedele alla volontà di approfondire temi di impatto sociale e umano. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, con ospiti in studio come Malika Ayane, Claudia Pandolfi ed Edoardo Bove. Le Iene continuano ad essere uno spazio in cui l'informazione si intreccia con le storie più significative del nostro presente.