Gazzelle sorprende i fan: pubblicato a sorpresa il nuovo brano LIVIA

Gazzelle stupisce ancora una volta il suo pubblico, pubblicando oggi a sorpresa il nuovo singolo LIVIA, disponibile su tutte le piattaforme digitali. L'uscita inattesa arriva proprio nei giorni in cui cresce l'attesa per Ogni volta che sei qui, il brano già annunciato per venerdì 13 novembre. L'artista romano regala così ai suoi fan due brani in pochi giorni, offrendo nuove emozioni a chi da anni segue le sue canzoni e il suo percorso musicale.



LIVIA rappresenta un tassello inedito nel ritorno discografico di Gazzelle, uno degli artisti più amati e sinceri della sua generazione. Se Ogni volta che sei qui era già attesissimo, la pubblicazione di LIVIA è un vero e proprio colpo di scena che conferma la cifra imprevedibile del cantautore romano. "Due occasioni per ritrovare una delle voci più amate della musica italiana e lasciarsi sorprendere ancora una volta", si legge nel comunicato ufficiale.



Questi due nuovi brani accompagneranno anche il GAZZELLE PALASPORT TOUR 2027, la nuova tournée che attraverserà i principali palasport italiani nel mese di aprile. Un tour che si preannuncia già iconico, tanto da registrare numerosi sold out e richiedere nuove date aggiunte. Da Milano a Roma, da Torino a Bari, passando per Bologna, Padova, Eboli e Firenze, Gazzelle riporterà dal vivo le canzoni diventate colonna sonora per centinaia di migliaia di persone.



Il calendario è fitto di appuntamenti: sabato 3 e domenica 4 aprile a Milano (Unipol Dome), il 6 aprile a Torino (Inalpi Arena), l'8 aprile a Padova (Padova Fiera), dal 10 al 14 aprile ben quattro date consecutive a Roma (Palazzo Dello Sport, con le prime due già sold out), il 18 aprile a Bologna (Unipol Arena), il 23 aprile a Bari (PalaFlorio), il 25 aprile a Eboli (Palasele) e il 29 aprile a Firenze (Mandela Forum).



Le prevendite per le nuove date sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. L'organizzazione sottolinea l'importanza di acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali.



Con una carriera in ascesa segnata da oltre un miliardo di stream, 23 dischi d'oro e 37 di platino, Gazzelle ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile poetico, romantico e malinconico. Il suo ultimo album INDI, pubblicato nel 2025, è già stato certificato disco di platino, confermando il successo di un artista che, negli anni, ha calcato palchi storici come lo Stadio Olimpico di Roma, l'Arena di Verona, il Circo Massimo e San Siro a Milano.



Insieme ai suoi quattro album precedenti - Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023) - Gazzelle ha raccontato con autenticità storie, amori e momenti di vita di generazioni diverse, coinvolgendo un pubblico trasversale e fedele. Le sue collaborazioni con nomi come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos testimoniano la sua versatilità e la costante voglia di sperimentare nuovi linguaggi.



Con la pubblicazione di LIVIA e l'attesa per Ogni volta che sei qui, Gazzelle conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama della musica italiana contemporanea, capace di sorprendere e restare vicino ai suoi fan attraverso nuove canzoni e grandi eventi live.