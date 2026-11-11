Sayf lancia il nuovo singolo Bombe dopo il successo di Sanremo e del Santissimo Tour

Dopo il successo del primo album ufficiale “Santissimo”, certificato Platino, e il tutto esaurito registrato in diverse date del suo primo tour nei club italiani, Sayf è pronto a tornare con nuova musica. Da venerdì 13 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “BOMBE”, il nuovo singolo pubblicato da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, che segna un ulteriore capitolo di un percorso artistico in continua evoluzione.

Prodotto da Dibla e Jiz, “BOMBE” si presenta come una vera e propria dichiarazione d'identità. Attraverso ironia e provocazione, Sayf affronta le contraddizioni e i paradossi della società contemporanea, utilizzando la musica come strumento per raccontare una realtà complessa e spesso contraddittoria. Un brano immediato e coinvolgente, costruito su più livelli di lettura, nel quale anche un ritornello apparentemente leggero nasconde significati più profondi.

«Mi piace raccontare la realtà, raccogliere punti di vista diversi, anche contraddittori, e farli convivere nelle canzoni. Cerco di rendere leggere parole pesanti, di raccontare con ironia anche le dinamiche del mondo che mi spaventano. Voglio restituire la complessità di una realtà incasinata, in cui convivono pensieri anche molto distanti tra loro, al di là di ogni posizione, mantenendo sempre al centro un solo principio: l'umanità», racconta l'artista.

L'annuncio arriva al termine del Santissimo Tour, la prima tournée di Sayf nei principali club italiani. Il calendario ha toccato Venaria Reale, Padova, Milano e Roma, con quattro appuntamenti sold out: la data del 14 ottobre a Venaria Reale, entrambe le serate del 21 e 22 ottobre all'Alcatraz di Milano e il concerto del 27 ottobre all'Atlantico di Roma.

Il prossimo appuntamento dal vivo è già fissato per il 2027. Sayf tornerà sul palco venerdì 16 luglio con SANTISSIMA FEST, il festival musicale da lui ideato e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla terza edizione. L'evento si svolgerà all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova e rappresenterà l'unica data live annunciata dall'artista per il prossimo anno.

Il 2026 ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Sayf. Dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con “TU MI PIACI TANTO”, brano certificato Platino e capace di superare i 46 milioni di streaming, l'artista ha pubblicato l'8 maggio il suo primo album ufficiale, “Santissimo”, anch'esso certificato Platino. Un progetto che racchiude le diverse anime della sua musica, tra racconto personale, contaminazioni sonore e culturali, barre dirette e melodie immediate. Ad anticiparlo sono stati l'intro “SEX ON LA SANTA” e il singolo “BUONA DOMENICA”, certificato Oro. Nel disco trovano spazio anche collaborazioni con alcuni protagonisti della scena italiana, tra cui Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè.

Tra le esperienze più significative del suo percorso figura anche “Il cielo in una stanza”, documentario girato all'interno della Casa di Reclusione di Chiavari, disponibile sul canale YouTube dell'artista. Scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa, il progetto racconta il valore della musica come occasione di ascolto e opportunità anche all'interno del contesto carcerario. Al documentario è legata una personale interpretazione di Sayf di “Il cielo in una stanza”, celebre brano di Gino Paoli che dà il titolo all'opera.

Originario di Genova, Sayf ha costruito la propria identità musicale attraverso il racconto delle radici, delle esperienze personali e delle sfide legate all'incontro tra culture diverse. Un percorso che gli è valso anche un importante riconoscimento internazionale: è infatti l'unico artista italiano selezionato da VEVO per “DSCVR Artists to Watch 2026”, programma che riunisce 19 talenti emergenti provenienti da tutto il mondo. Con “BOMBE”, Sayf aggiunge così un nuovo tassello a una crescita artistica che continua a trovare conferme nel pubblico e nella scena musicale.