MadMan, sold out a Roma e Padova per l'MM Anthology Live Tour

MadMan torna sul palco con l'attesissimo MM Anthology Live Tour, annunciando i sold out per le tappe di Roma e Padova. L'artista, tra i più influenti della scena rap nazionale, propone uno show senza compromessi nei club più iconici d'Italia, offrendo ai fan un viaggio attraverso tutta la saga MM, considerata ormai una pietra miliare del genere.



"Spacco in tutto l'album non soltanto nella hit", dichiara MadMan, sottolineando la volontà di valorizzare ogni traccia del suo repertorio e non solo i singoli di punta.



L'entusiasmo del pubblico è palpabile: i biglietti delle date del 22 gennaio a Padova e del 27 gennaio a Roma sono già esauriti. Il tour, che partirà il 18 gennaio 2027 dal Fabrique di Milano, toccherà anche Firenze, Napoli e vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione.



Ogni data del tour sarà dedicata all'universo musicale degli MM, dal 2013 fino all'ultimo capitolo MM Vol. 5. I live rappresentano un'occasione irripetibile per ascoltare dal vivo le quindici tracce dell'ultimo mixtape, realizzato insieme a un cast di collaboratori di altissimo livello come Nitro, Joshua, Fabri Fibra, Gemitaiz, Nello Taver, Nayt, Johnny Marsiglia, Toni Zeno, Nerone, Ensi, Mattaman e Vegas Jones.



L'MM Anthology Live Tour è un progetto che riporta MadMan alle sue radici, all'essenza pura del rap eseguito nei club, dove si fondono energia e contatto diretto con il pubblico. I fan avranno la possibilità di vivere uno show intenso e ricco di tecnica, esplorando un repertorio che ha segnato un'intera generazione di appassionati.



Con una scrittura precisa e uno stile inconfondibile, MadMan si conferma punto di riferimento della scena grazie alla capacità unica di unire visione artistica, tecnica e continua evoluzione. I biglietti per le date restanti sono disponibili online e nei punti vendita abituali.



Calendario ufficiale del tour:

18 gennaio 2027 - Milano @ Fabrique

21 gennaio 2027 - Firenze, Viper Theatre c/o Tenax

22 gennaio 2027 - Padova @ Hall (sold out)

27 gennaio 2027 - Roma @ Atlantico (sold out)

28 gennaio 2027 - Napoli @ Duel Club



L'MM Anthology Live Tour si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione, pronto a celebrare oltre dieci anni di storia del rap italiano tra tecnica, energia e innovazione.