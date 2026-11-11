Achille Lauro celebra i 10 anni di Ragazzi Madre con una ristampa speciale

Dieci anni fa usciva Ragazzi Madre, uno degli album più iconici di Achille Lauro, capace di segnare una svolta decisiva nella sua carriera e nell'immaginario musicale italiano. Oggi l'artista celebra una tappa fondamentale con una speciale ristampa in vinile dell'album, caratterizzata da una nuova copertina e disponibile in due versioni: standard e autografata numerata. Dalle ore 12 riservata al Fanclub, dalle ore 18 in vendita generale.



Il disco, pubblicato nel 2016 e realizzato insieme a Boss Doms, rappresenta un pilastro fondante dell'universo creativo di Lauro. Ragazzi Madre ha sancito la ricerca di nuove sonorità e linguaggi, dando voce a una generazione fatta di sogni, contraddizioni e desiderio di riscatto. Un lavoro nato dalla volontà di sperimentare, superare i confini dei generi musicali e raccontare senza compromessi una realtà fatta di contraddizioni, ambizioni, amicizie e desiderio di riscatto.



Sul canale YouTube ufficiale è già disponibile lo speciale RAGAZZI MADRE - 10 anni dopo, che vede protagonisti Achille Lauro e Boss Doms in un racconto tra ricordi, aneddoti e riflessioni sulla nascita e l'impatto di questo album nella loro esperienza artistica e personale. A fianco, il nuovo cortometraggio Ragazzi Madre, L'Iliade - The Short Film (10 Years Anniversary) rielabora visivamente l'immaginario del disco, intrecciando passato e presente dell'artista.



Il decennale assume una valenza ancora più profonda grazie all'impegno sociale di Lauro. Oggi il racconto di una generazione si concretizza nel suo ruolo di Presidente e socio fondatore di Fondazione Madre ETS, insieme ad Andrea Marchiori. Fondazione che vede tra i progetti principali Casa Ragazzi Madre: una struttura residenziale a Zagarolo dedicata a giovani in situazione di fragilità, offrendo percorsi di cura, recupero e reinserimento sociale.



Per ogni copia venduta della ristampa di Ragazzi Madre, 5 euro saranno devoluti alla Fondazione Madre ETS per sostenere il progetto Casa Ragazzi Madre, un'iniziativa destinata a giovani che vivono condizioni di difficoltà connesse a dipendenze e comportamenti a rischio.



Questo anniversario arriva in un momento straordinario per Achille Lauro, reduce dal debutto negli stadi nel 2026 e pronto a tornare nel 2027 con il tour PER SEMPRE NOI - STADI 2027 prodotto da Friends & Partners. La storia di Ragazzi Madre continua, chiudendo un cerchio e aprendo nuove prospettive artistiche e sociali per le generazioni future.