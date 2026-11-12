Philips Monitors: idee regalo hi-tech per un Natale tra gaming, fotografia e lavoro

Scopri i nuovi Philips Monitors per il Natale: soluzioni per gaming, fotografia, studio e lavoro con display curvi, QD-OLED, 4K e modelli compatti.

I monitor si confermano tra i protagonisti indiscussi delle idee regalo tecnologiche per il Natale, e Philips Monitors propone soluzioni innovative pensate per soddisfare gamers, appassionati di fotografia, studenti e professionisti.

Per chi vuole vivere il gaming senza compromessi, il Philips Evnia 49M2C8900 offre un display curvo SuperWide da 49 pollici con formato 32:9 e risoluzione Dual QHD. Questo schermo permette di godere di una visuale estesa e continua, ideale per i circuiti di gara o i mondi ricchi di dettagli dei videogiochi. Il pannello QD-OLED assicura neri profondi e colori vividi, mentre la tecnologia Ambiglow potenziata dall'intelligenza artificiale regola dinamicamente la luce dietro il monitor in base ai contenuti, per un'immersione senza precedenti.

Un'altra proposta rivolta agli appassionati è il Philips Evnia 27M2N6501L, dotato di display QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Compatibilità NVIDIA G-SYNC e alta fluidità delle immagini garantiscono un'esperienza di gioco senza tearing e con colori straordinari, il tutto in un formato più compatto, adatto a chi desidera performance elevate anche in spazi ridotti.

La produttività e la creatività trovano spazio nei modelli 4K UHD e QHD da 27 pollici, come il Philips 27E1N1800AE e il 27E2N1500L. Il primo offre risoluzione 4K su pannello IPS, ideale per editing fotografico, lavoro e lettura di testi nitidi. Il secondo, con display QHD, permette di affiancare più applicazioni o documenti. Per entrambi, il comfort è garantito dalla regolazione in altezza e da tecnologie pensate per lunghe sessioni al computer, come la modalità EasyRead che simula la lettura su carta.

Per chi lavora o studia in spazi limitati, Philips propone soluzioni compatte come il 24E1N1100A e il 24E2N1100LB. Il primo adotta uno schermo IPS Full HD da 23,8 pollici e speaker stereo integrati, offrendo qualità visiva e audio senza dover aggiungere periferiche. Il secondo modello si distingue per il pannello VA Full HD e la frequenza di aggiornamento a 100 Hz, una scelta valida per chi cerca funzionalità essenziali e scorrimento più fluido a un prezzo contenuto.

I prezzi sono calibrati per ogni esigenza: il top di gamma, il 49M2C8900, è proposto a 829,00 euro; il modello 27M2N6501L a 369,00 euro; i monitor 27E1N1800AE e 27E2N1500L, pensati per studio e lavoro, sono rispettivamente a 169,00 euro e 119,00 euro. Le versioni da 24 pollici si collocano invece nella fascia più accessibile, con il 24E1N1100A a 74,99 euro e il 24E2N1100LB a 69,99 euro.

Tutte queste soluzioni testimoniano l'impegno di Philips Monitors nel fornire prodotti adatti a ogni stile di utilizzo, dal gaming coinvolgente alle necessità quotidiane di lavoro e studio, con tecnologie che mettono al centro l'esperienza visiva e la praticità d'uso. Un'occasione per rinnovare il proprio setup e portare sotto l'albero un regalo tecnologico destinato a durare.