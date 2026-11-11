Brezza torna con il singolo Una barca che affonda grazie al sostegno di LAZIOSound

Brezza, vincitore assoluto dell'ultima edizione di LAZIOSound, pubblica il suo nuovo singolo intitolato Una barca che affonda, disponibile dal 13 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il brano nasce nell'ambito delle opportunità offerte dal programma LAZIOSound, promosso dalla Regione Lazio e dalle Politiche Giovanili, con la direzione artistica di Paolo Vita, pensato per accompagnare i giovani artisti nella crescita professionale e nell'acquisizione di nuove competenze.

Per Brezza, LAZIOSound ha rappresentato una svolta significativa all'interno della propria carriera musicale. La vittoria di LAZIOSound, prima nella categoria Cantautori e successivamente come vincitore assoluto, rappresenta per me un traguardo di grande valore. Oltre alle importanti opportunità artistiche che ne derivano, tra cui la produzione di un EP e di un videoclip, questa esperienza ha cambiato profondamente il mio modo di percepire e comunicare il mio progetto, dandomi maggiore consapevolezza e una visione più professionale del mio percorso musicale.

Nel singolo Una barca che affonda, Brezza esplora le profondità del proprio universo interiore e le contraddizioni della quotidianità. Il brano affronta temi personali come la solitudine, la paura e la difficoltà nella comunicazione dei propri pensieri, portando all'ascoltatore il senso di caos e incertezza che spesso accompagna i sogni più grandi. La metafora della barca che affonda rappresenta la fragilità personale, mentre il mare invisibile agli occhi degli altri simboleggia desideri e speranze che cercano ascolto e comprensione.

La traccia si sviluppa come una riflessione sul desiderio di sentirsi compresi e sulla ricerca di chi possa condividere uno sguardo sul mondo affine al proprio. La solitudine non è solo vissuta individualmente, ma anche percepita come distanza tra il proprio mondo interiore e quello degli altri. In questo senso, il brano restituisce il ritratto di una fragilità che non si traduce in rinuncia: anche quando tutto sembra difficile, rimane la volontà di credere nei propri sogni e cercare chi sia disposto a navigare insieme.

Brezza è attivo su Spotify, Instagram e YouTube, canali dove continua a coltivare la propria identità artistica e a condividere nuove prospettive musicali con il pubblico.