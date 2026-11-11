Tananai annuncia il LIVE TOUR 2027: debutto all'Arena di Verona e date nei palasport

Tananai torna protagonista della scena musicale italiana con il suo nuovo TANANAI LIVE TOUR 2027. L'artista milanese, reduce dall'uscita del suo nuovo singolo Buonanotte anche stanotte, si prepara a salire ancora una volta sui palchi più importanti d'Italia. Il tour prenderà il via il 21 maggio 2027 con un evento speciale all'Arena di Verona, per la prima volta nella carriera di Tananai, e proseguirà da ottobre con una serie di appuntamenti nei principali palasport.



Il nuovo tour rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso artistico di Alberto Cotta Ramusino, vero nome del cantante. In pochi anni Tananai ha saputo imporsi tra i protagonisti della scena nazionale, passando dai club ai palasport, dalle arene estive fino al riconoscimento su scala europea.



L'annuncio del ritorno live arriva a pochi giorni dal rilascio del singolo Buonanotte anche stanotte, già disponibile in digitale e in radio. Il video ufficiale, diretto da Olmo Parenti e girato a Parigi durante le proteste del 17 ottobre, è un documentario che offre uno sguardo coinvolgente sulla vitalità e la voglia di espressione delle nuove generazioni.



Queste le date del TANANAI LIVE TOUR 2027:



21 maggio 2027 - Arena di Verona

8 ottobre 2027 - Ancona, Palaprometeo (data zero)

10 ottobre 2027 - Bologna, Unipol Arena

12 ottobre 2027 - Torino, Inalpi Arena

14 ottobre 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum

19 ottobre 2027 - Roma, Palazzo dello Sport

24 ottobre 2027 - Napoli, Palapartenope

28 ottobre 2027 - Milano, Unipol Dome



Nel giro di soli sei anni, Tananai ha pubblicato un EP e due album di successo, ottenendo numerosi dischi di platino. Il suo percorso l'ha portato sulle scene italiane più prestigiose, tra cui il palco di Sanremo con Sesso Occasionale e Tango, brani che hanno rafforzato il suo ruolo centrale nella nuova generazione della musica italiana.



Nel 2025 Tananai ha debuttato anche come autore con il libro Occhi Rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità pubblicato da Mondadori. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti artisti della scena nazionale ed è stato protagonista di tour sold out, confermandosi tra gli artisti più amati dal pubblico.



Gli appassionati potranno seguire Tananai sui social ufficiali e rimanere aggiornati sulle nuove iniziative e dettagli delle tappe del tour. Il viaggio live 2027 segna una nuova fase nella crescita di Tananai, pronto a emozionare ancora i fan dal vivo.