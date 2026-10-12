Enrico Ruggeri celebra trent'anni de L'isola dei tesori con una ristampa esclusiva

Enrico Ruggeri torna a emozionare i suoi fan con una nuova edizione de L'isola dei tesori, a quasi trent'anni dalla pubblicazione originale. L'album, considerato uno dei capolavori più amati del cantautore, viene oggi celebrato attraverso una ristampa limitata, numerata e autografata, per la prima volta disponibile in doppio vinile.

Questa edizione speciale regala nuova vita a un disco che ha saputo raccontare con profondità il rapporto tra autore e interprete, la memoria musicale e le nuove riletture, elementi chiave della scrittura di Ruggeri. Pensata per i collezionisti e per chi desidera (ri)scoprire il fascino senza tempo di questo lavoro, la ristampa si distingue per dettagli esclusivi di alto pregio.

A impreziosire ulteriormente la pubblicazione è la presenza di una prefazione inedita e di commenti personali dell'artista su ogni brano, guidando l'ascoltatore in un viaggio all'interno della genesi, dei significati e delle storie che animano ciascun pezzo dell'album.

Un'occasione imperdibile non solo per i fan storici di Enrico Ruggeri ma anche per tutti coloro interessati alla grande musica d'autore italiana, che potranno riscoprire uno dei dischi più importanti del repertorio nazionale in una veste aggiornata e da collezione.