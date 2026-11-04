Smartwatch e salute: gli italiani puntano sul monitoraggio continuo del benessere

Il cambio di stagione e i primi sbalzi termici stanno consolidando per milioni di italiani una nuova abitudine: il monitoraggio continuo della propria salute grazie agli smartwatch. Secondo l'indagine Italian Heart Behavior Survey condotta da AstraRicerche per Huawei, questi dispositivi non sono più semplici accessori per il fitness, ma strumenti chiave per la prevenzione e la gestione quotidiana del benessere.

Il 15,7% degli italiani individua proprio nel cambio di stagione il momento in cui verifica con maggiore attenzione i parametri corporei, in particolare la risposta cardiocircolatoria. Le variazioni climatiche, infatti, sono percepite come un fattore che incide direttamente sullo stato di salute, insieme allo stress lavorativo (36,4%) e alle alte temperature estive (39,3%). In questo contesto, la necessità di una raccolta dati costante trova sempre più consensi.

Oltre la metà della popolazione è convinta, erroneamente, che alterazioni della circolazione o della pressione producano sempre sintomi evidenti, mentre il 29,3% associa il sentirsi bene con la normalità dei valori fisici. Questo dato sottolinea l'importanza di promuovere una maggiore consapevolezza sull'utilità di monitorare regolarmente la pressione arteriosa, al di là delle emergenze percepite.

Dal punto di vista medico, secondo il sondaggio, il 55,5% dei medici ritiene che almeno quattro pazienti su dieci siano ipertesi senza saperlo. Per questo, la misurazione frequente tramite wearable può rappresentare una reale svolta nella prevenzione.

Non solo attività fisica: il sonno emerge come componente centrale nella valutazione della salute. Eppure, solo il 14,2% degli intervistati prenderebbe in considerazione la misurazione della pressione dopo una notte di scarso riposo, segnale che il legame tra qualità del sonno e benessere cardiovascolare è ancora spesso sottovalutato. I dispositivi indossabili, dotati di rilevamento notturno automatico e silenzioso, rispondono a questa esigenza offrendo una panoramica completa dei dati anche durante il riposo.

Dal lato dei professionisti della salute, emerge interesse verso questa direzione: il 57,5% dei medici considera utile la raccolta automatica di dati notturni tramite smartwatch. Allo stesso tempo, il 36,6% degli italiani sarebbe interessato a monitorare il sonno tramite dispositivi dedicati.

L'evoluzione dei wearable, trainata dai nuovi modelli come il HUAWEI WATCH D3, segna uno spostamento deciso dal fitness alla prevenzione. L'80,6% degli italiani oggi identifica lo smartwatch come uno strumento per la gestione del benessere complessivo, mettendo in secondo piano l'utilizzo sportivo occasionale. Tra le funzionalità più desiderate, spiccano il controllo della pressione arteriosa (56,4%) e la misurazione dell'ossigenazione del sangue (34,9%), segno di una sempre maggiore attenzione verso parametri clinici avanzati.

Il monitoraggio non si limita ai momenti di riposo: il 52,0% degli italiani sente la necessità di controllare i parametri corporei in situazioni di sforzo intenso, mentre il 35,5% ricerca dispositivi capaci di monitorare il corpo anche fuori casa o in movimento. Il rilevamento prima e dopo l'attività fisica consente una migliore calibrazione degli sforzi e favorisce il recupero, con ricadute dirette sull'efficacia degli allenamenti quotidiani.

Dal punto di vista tecnologico, i nuovi wearable propongono un design raffinato e funzionalità avanzate. HUAWEI WATCH D3, per esempio, integra monitoraggio della pressione, frequenza cardiaca, ossigenazione, oltre a un report Health Glance che raccoglie fino a undici indicatori chiave nello stesso momento, il tutto in uno smartwatch confortevole anche durante il sonno.

Un aspetto centrale rilevato dall'indagine è il valore della continuità: l'88,0% dei medici privilegia infatti le informazioni longitudinali, che descrivono l'andamento dei parametri nel tempo, rispetto alla singola misurazione estemporanea. Tuttavia, il 52,5% degli utenti non annota ancora i propri dati digitalmente e oltre un quarto si affida ai classici diari cartacei, rischiando di perdere dettagli preziosi. La raccolta automatica dei dati tramite smartwatch rappresenta quindi la vera frontiera della prevenzione: solo un approccio costante e smart consente di disegnare una mappa affidabile del benessere durante le 24 ore.