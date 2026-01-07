ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione con il lancio di una nuova collezione di giocattoli dedicata alla missione su Marte, pensata per avvicinare i più giovani al mondo dell’esplorazione spaziale attraverso il gioco e la conoscenza. La partnership tra l’Agenzia Spaziale Europea e il celebre marchio tedesco si arricchisce così di contenuti inediti, capaci di unire divulgazione scientifica, creatività e intrattenimento educativo.

La nuova linea Playmobil ispirata a Marte porta nelle mani dei bambini una visione autenticamente europea dell’esplorazione del Pianeta Rosso, riproducendo ambientazioni, veicoli e figure che richiamano le reali missioni spaziali sviluppate dall’ESA.

La collezione dedicata alla missione su Marte si inserisce in un percorso già avviato con successo negli anni precedenti, durante i quali ESA e Playmobil hanno collaborato per raccontare lo spazio attraverso set ispirati a satelliti, astronauti e stazioni orbitanti. Con questo nuovo capitolo, il focus si sposta sul futuro dell’esplorazione spaziale e sul ruolo dell’Europa nelle missioni interplanetarie.

Grazie a questa iniziativa, l’esplorazione di Marte diventa un’avventura a misura di bambino, capace di accendere sogni e vocazioni scientifiche fin dalla giovane età. Un progetto che conferma come il gioco possa essere un potente alleato della divulgazione, portando lo spazio un po’ più vicino alla Terra.