Dune: Awakening arriva su PlayStation 5 e XBOX con importanti novità e sconti

Dune: Awakening, il gioco open-world ispirato a Dune, ora è disponibile su PlayStation 5 e XBOX con nuove funzionalità, DLC esclusivo e sconti speciali.

Dune: Awakening è ora disponibile su PlayStation 5 e XBOX, segnando un nuovo capitolo per gli appassionati del celebre universo sci-fi creato da Frank Herbert e ripreso nei film di Legendary Entertainment e Denis Villeneuve. Il gioco di sopravvivenza open-world promette un'esperienza immersiva senza precedenti, nella scia dell'attesa per Dune: Parte Tre, in arrivo il 18 dicembre. I fan potranno calarsi nei panni dei Fremen e affrontare i pericoli di Arrakis in un titolo completamente aggiornato e ottimizzato per console.

Tra le principali novità spicca la disponibilità su XBOX Game Pass, che permette agli abbonati di accedere alla Deluxe o Ultimate Edition con uno sconto del 20%. Il titolo supporta XBOX Play Anywhere, consentendo la progressione condivisa tra console, PC Windows Store, ROG XBOX Ally e XBOX Cloud Gaming. Il supporto al cross-play tra piattaforme invece arriverà dopo il lancio.

Disponibile anche un nuovo DLC, Filmic Archive, su tutte le piattaforme al prezzo di 9,99 euro. Questo contenuto aggiuntivo permette di personalizzare personaggi, equipaggiamento e basi con elementi tratti dai film, tra cui il Caladan Stormcoat di Duke Leto e Paul da Dune: Parte Uno e l'armatura Aegis of an Unwalked Path ispirata ai Fremen di Dune: Parte Due. Il Filmic Archive include inoltre 73 nuovi pezzi di costruzione Sardaukar, nuove parti decorative, armi ed emote, offrendo ai giocatori la possibilità di distinguersi davvero su Arrakis.

L'edizione console porta con sé aggiornamenti e migliorie rese disponibili anche per PC. L'ultima versione offre ora una modalità giocatore singolo completa, profonda personalizzazione del gameplay - dalla raccolta risorse alle condanne a morte fino all'esperienza - e ore di contenuti narrativi che culminano nell'epica conclusione del primo libro della saga originale. Sono stati introdotti anche numerosi miglioramenti legati a prestazioni e gameplay.

Nel corso dei 15 mesi precedenti sono state apportate centinaia di aggiunte e perfezionamenti: il PvP è ora completamente opzionale e l'esperienza di gioco può essere affrontata completamente in PvE. Il Deep Desert endgame offre sia un'istanza PvE che una PvP, con la seconda che presenta rischi e ricompense maggiori. Gli utenti ora non rischiano più di perdere beni o veicoli, non pagano più tasse e la penalità per la morte è stata ridotta. L'endgame è stato ricostruito per concentrare l'esperienza sulle missioni e sull'ascesa tra gli Atreides o gli Harkonnen. Nuove mappe, dungeon, armi, incontri dinamici, sistemi di progressione e un combattimento corpo a corpo raffinato arricchiscono ulteriormente il gameplay.

Per celebrare il lancio della nuova versione, Dune: Awakening è ora proposto con uno sconto del 50% su Steam, valido fino all'8 ottobre. Inoltre, è disponibile una versione fisica per PlayStation 5, distribuita da Bandai Namco Entertainment in EMEA, Australia e Nuova Zelanda, Solutions 2 GO nelle Americhe e Spike Chunsoft in Giappone, con uscita giapponese fissata per il 29 ottobre.

Dune: Awakening conferma così il suo ruolo di riferimento per gli appassionati del genere, offrendo una delle esperienze più complete e personalizzabili nell'universo immaginato da Herbert e reso celebre dal grande schermo.