Amazfit T-Rex Dual Solar: il primo smartwatch sportivo con doppia alimentazione solare

Amazfit lancia T-Rex Dual Solar, primo orologio sportivo al mondo con display AMOLED e doppia ricarica solare e autonomia fino a 180 giorni.

Amazfit rivoluziona il settore degli smartwatch sportivi con il lancio in Europa del nuovo T-Rex Dual Solar, il primo al mondo a integrare sia un display AMOLED da 1,32 pollici sia un sistema a doppia alimentazione solare. Questo dispositivo è pensato per soddisfare le esigenze di chi pratica attività outdoor prolungate, grazie all'autonomia che può raggiungere fino a 180 giorni in modalità di risparmio energetico estremo.

La vera innovazione del T-Rex Dual Solar risiede nei suoi due pannelli solari in vetro ceramico: uno integrato nel display e un altro, più ampio, sul retro dell'orologio. Questa soluzione aumenta la superficie di ricarica rispetto ai modelli convenzionali con singolo pannello, garantendo un'energia costante anche durante lunghe spedizioni o escursioni dove l'accesso alla corrente è limitato.

Secondo le specifiche fornite, tre ore al giorno di esposizione alla luce solare a 50.000 lumen sono sufficienti per incrementare notevolmente la durata della batteria: fino a 51 giorni di autonomia in utilizzo normale, che in modalità Outdoor Extreme possono diventare addirittura 180 giorni.

Basti pensare che in modalità sportiva come hiking o arrampicata, la durata del GPS è estendibile fino a 57 ore.

Il T-Rex Dual Solar si distingue anche per la qualità costruttiva: lunetta e pulsanti sono in titanio di grado 5, mentre il vetro zaffiro protegge il display AMOLED, capace di raggiungere una luminosità di punta di 3.000 nit per garantire sempre una lettura agevole, anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello posteriore in vetro ceramico permette una ricarica solare accelerata durante le soste, semplicemente orientando il dispositivo verso il sole.

L'orologio offre resistenza a temperature estreme da -30 a +70 gradi Celsius, è dotato di torcia LED con funzione SOS e si adatta alle situazioni più difficili, diventando un vero alleato per chi sfida la natura. Sul fronte tecnologico, integra sei sistemi satellitari per la localizzazione, mappe topografiche scaricabili e navigazione passo passo grazie a GPS e Galileo, offrendo sicurezza e orientamento sempre precisi in ogni contesto.

Gestione allenamenti, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, strumenti digitali come il Biometric Anomaly Detector e il Battery Assistant sono solo alcuni dei punti di forza dell'ecosistema Amazfit. Le funzioni "Training Balance" e "Weekly Focus" aiutano inoltre a mantenere un equilibrio ottimale tra allenamento di forza e resistenza, con feedback dettagliati sull'app Zepp.

Il T-Rex Dual Solar supporta i pagamenti contactless grazie al chip NFC, offre una ricca scelta di app scaricabili e include sensori evoluti per il monitoraggio della frequenza cardiaca e delle condizioni ambientali, come avvisi per cambiamenti meteo improvvisi o per un ritmo di salita eccessivo nei trekking impegnativi.

Grazie al sistema a doppia alimentazione solare, questo smartwatch è stato pensato per chi cerca un compagno affidabile in situazioni dove la ricarica tradizionale non è sempre disponibile: escursionisti, alpinisti, sportivi e amanti delle spedizioni potranno contare su strumenti di navigazione avanzata e una batteria di lunghissima durata.

L'Amazfit T-Rex Dual Solar sarà preordinabile dal 22 settembre al prezzo di 649,90 euro anche nella versione europea compatibile con pagamenti NFC.