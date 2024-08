F250 SONNY di FREITAG: lo stile ecologico e creativo in primo piano

FREITAG, azienda svizzera con una lunga tradizione nel riciclo dei materiali, presenta con entusiasmo la sua ultima creazione: la shopper F250 SONNY. Questo nuovo capolavoro di design, ispirato all’iconica F52 MIAMI VICE del 1996, si distingue per la sua essenzialità, la creatività e l’utilizzo di teloni di camion riciclati di alta qualità.

La F250 SONNY è stata progettata per adattarsi con agilità alla vita quotidiana, offrendo uno stile unico e sostenibile a chi la indossa. Disponibile a partire dal 7 agosto 2024 presso gli Store FREITAG, i rivenditori selezionati e online sul sito freitag.ch, questa shopper compatta è un’opzione ideale per chi cerca un accessorio originale e green.

Il prezzo al pubblico della F250 SONNY è di €100,00, un investimento che non solo permette di acquistare un prodotto di alta qualità, ma anche di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente grazie al riciclo dei materiali.

FREITAG, fondata nel 1993, si distingue per la sua filosofia di dare una nuova vita ai vecchi teloni dei camion trasformandoli in borse e accessori funzionali e unici. Tra i suoi successi, il modello F13 TOP CAT è stato esposto al Museum of Modern Art di New York nel 2003, confermando il prestigio e la qualità del marchio.

FREITAG si impegna costantemente nel promuovere la sostenibilità e l’originalità attraverso i suoi prodotti, mantenendo un’eccellenza nel design e nell’innovazione.