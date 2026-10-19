Samsung rilancia Galaxy Running Club: corsa per tutti e test dei nuovi smartwatch

Samsung riporta Galaxy Running Club a Milano: sessioni gratuite per runner di tutti i livelli ogni martedì e prova dei nuovi Galaxy Watch9 e Watch Ultra2.

Dal 20 ottobre appuntamento ogni martedì con il club di Samsung, aperto a runner esperti e principianti. In programma allenamenti da 1 a 8 km e la possibilità di provare Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2.

Il Samsung Galaxy Running Club torna a Milano con un programma pensato per coinvolgere non soltanto chi corre abitualmente, ma anche chi desidera avvicinarsi al running per la prima volta. L'iniziativa di Samsung Electronics Italia riparte il 20 ottobre 2026 , con appuntamenti settimanali che combinano attività fisica, tecnologia e condivisione, offrendo ai partecipanti l'opportunità di allenarsi insieme rispettando il proprio livello di preparazione.





Il progetto si articola in tre percorsi differenti, studiati per rispondere alle esigenze di una community eterogenea. Il livello Advanced prevede una distanza di 8 km ed è rivolto ai runner più allenati, mentre il percorso Intermediate propone 5 km per chi ha già acquisito una certa familiarità con la corsa e vuole migliorare gradualmente. Spazio anche ai principianti assoluti con il livello Beginner, che prevede distanze comprese tra 1 e 2 km per iniziare senza pressioni e costruire progressivamente la propria resistenza.

Gli appuntamenti accompagneranno inoltre gli appassionati verso la Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre, offrendo un'occasione per mantenere la continuità negli allenamenti e condividere la preparazione in vista dell'evento.

Accanto all'attività sportiva, la tecnologia Samsung avrà un ruolo centrale. Prima di ogni sessione, i partecipanti potranno provare Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, sperimentando le funzionalità degli smartwatch durante la corsa. Sarà anche possibile approfondire le caratteristiche di Samsung Health, la piattaforma dedicata al monitoraggio dell'attività fisica e del benessere, utile per tenere sotto controllo gli allenamenti e osservare i propri progressi nel tempo.

Il punto di ritrovo sarà la Samsung AI Home di via Mike Bongiorno 9, a Milano. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni martedì, con accoglienza a partire dalle 18:30 e avvio delle attività alle 19:00. Al termine della corsa, i partecipanti potranno fermarsi per un momento di relax e socializzazione, rafforzando lo spirito di gruppo che caratterizza l'iniziativa.

L'iniziativa conferma l'obiettivo di rendere la corsa più accessibile, valorizzando il movimento e il benessere attraverso un'esperienza collettiva in cui ciascuno può trovare il proprio ritmo.