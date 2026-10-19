Samsung rilancia Galaxy Running Club: corsa per tutti e test dei nuovi smartwatch

Dal 20 ottobre appuntamento ogni martedì con il club di Samsung, aperto a runner esperti e principianti. In programma allenamenti da 1 a 8 km e la possibilità di provare Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2.
Il progetto si articola in tre percorsi differenti, studiati per rispondere alle esigenze di una community eterogenea. Il livello Advanced prevede una distanza di 8 km ed è rivolto ai runner più allenati, mentre il percorso Intermediate propone 5 km per chi ha già acquisito una certa familiarità con la corsa e vuole migliorare gradualmente. Spazio anche ai principianti assoluti con il livello Beginner, che prevede distanze comprese tra 1 e 2 km per iniziare senza pressioni e costruire progressivamente la propria resistenza.
Gli appuntamenti accompagneranno inoltre gli appassionati verso la Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre, offrendo un'occasione per mantenere la continuità negli allenamenti e condividere la preparazione in vista dell'evento.
Accanto all'attività sportiva, la tecnologia Samsung avrà un ruolo centrale. Prima di ogni sessione, i partecipanti potranno provare Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, sperimentando le funzionalità degli smartwatch durante la corsa. Sarà anche possibile approfondire le caratteristiche di Samsung Health, la piattaforma dedicata al monitoraggio dell'attività fisica e del benessere, utile per tenere sotto controllo gli allenamenti e osservare i propri progressi nel tempo.
Il punto di ritrovo sarà la Samsung AI Home di via Mike Bongiorno 9, a Milano. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni martedì, con accoglienza a partire dalle 18:30 e avvio delle attività alle 19:00. Al termine della corsa, i partecipanti potranno fermarsi per un momento di relax e socializzazione, rafforzando lo spirito di gruppo che caratterizza l'iniziativa.
L'iniziativa conferma l'obiettivo di rendere la corsa più accessibile, valorizzando il movimento e il benessere attraverso un'esperienza collettiva in cui ciascuno può trovare il proprio ritmo.
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