Farming Simulator 25 si aggiorna: nuovi macchinari e debutto del marchio Sola

Farming Simulator 25 riceve un importante aggiornamento: arrivano il marchio Sola, quattro nuovi macchinari e numerosi miglioramenti grafici e tecnici.

Farming Simulator 25 amplia il suo parco macchine con l'aggiornamento gratuito numero 7, offrendo agli appassionati nuove opportunità per rafforzare la propria esperienza di simulazione agricola. Il nuovo aggiornamento introduce quattro nuovi mezzi, tra cui il debutto assoluto del marchio Sola, ben noto nel settore delle attrezzature agricole.

Le novità comprendono il Merlo EW 25.5, due mezzi a marchio Sola (Velox 300/12 e Aura 2000) e la Škoda Fabia come nuovo veicolo. Questi strumenti arricchiscono le scelte delle flotte dei giocatori, rendendo più personalizzabile ed efficiente la gestione delle proprie aziende virtuali.

Oltre all'espansione del parco mezzi, la versione 1.24 del gioco introduce significativi miglioramenti grafici. L'ottimizzazione delle animazioni durante la pioggia e una resa visiva più dettagliata delle gocce d'acqua sui mezzi offrono ora un maggiore realismo nelle condizioni climatiche avverse, ponendo sempre più attenzione ai dettagli che caratterizzano i moderni simulatori di guida e gestione.

Farming Simulator 25 resta disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un Season Pass per il secondo anno consente inoltre di accedere a nuovi contenuti futuri con un risparmio fino al 30 percento rispetto agli acquisti separati. L'aggiornamento gratuito e la presenza costante di nuovi contenuti generati dalla community tramite ModHub dimostrano il forte impegno verso la comunità di giocatori.

Gli appassionati di simulazione agricola possono quindi contare su aggiornamenti continui e innovazioni, confermando Farming Simulator 25 come punto di riferimento per il genere e garantendo sempre nuove sfide e possibilità di personalizzazione.