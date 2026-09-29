ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE arriva in accesso anticipato su PlayStation 5, Xbox e PC

Bandai Namco lancia ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE in accesso anticipato, nuova esperienza multigiocatore e realismo senza precedenti per PS5, Xbox e PC.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE segna il ritorno dell'amata serie di combattimenti aerei con il suo primo nuovo capitolo principale dopo sette anni di attesa. Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che il titolo è ora disponibile in accesso anticipato per tutti i giocatori che hanno prenotato la Deluxe Edition in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, permettendo di viverlo con due anni di anticipo rispetto al lancio mondiale fissato per il 2 ottobre 2026.

Realizzato con Unreal Engine 5 e le tecnologie proprietarie Bandai Namco Aces Inc., ACE COMBAT 8 promette una delle esperienze di volo più immersive e realistiche di sempre. I dettagli di caccia militari realmente esistenti, le ambientazioni curatissime e le sequenze in prima persona arricchiscono un gameplay che mira a ridefinire il genere. Per la prima volta nella serie sarà inoltre supportato il cross-play tra le piattaforme, con la più ampia esperienza multiplayer mai vista in ACE COMBAT.

Il gioco è ambientato nell'universo fittizio della saga. La trama segue la caduta della Federazione dell'Usea Centrale (FCU), invasa dalla Repubblica di Sotoa. Il giocatore veste i panni degli assi "Wings of Theve", impegnati in una lotta disperata per riconquistare la patria contro forze nemiche preponderanti: i giocatori potranno decidere il futuro della FCU con le loro scelte sul campo di battaglia.

L'esperienza multiplayer online si amplia come mai prima: sarà possibile personalizzare il proprio pilota mercenario, incontrare aviatori da tutto il mondo tramite l'hub Air Base e partecipare a numerose modalità cooperative e competitive online, consolidando la comunità internazionale di appassionati.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE è già giocabile in accesso anticipato e debutterà in tutto il mondo il 2 ottobre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gli appassionati del volo e della simulazione avranno così l'occasione di provarne tutte le innovazioni per primi.