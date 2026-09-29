Turtle Beach lancia accessori ufficiali Minecraft per Switch 2 e Xbox con effetti RGB

Turtle Beach presenta una nuova linea a tema Minecraft Dungeons II: controller wireless lenticolari RGB, cuffie e custodie per Switch 2 e Xbox. Disponibili ora.

Turtle Beach ha annunciato il lancio mondiale di una nuova gamma di periferiche ufficiali a tema Minecraft Dungeons II, creando entusiasmo tra i fan del famoso videogioco. La linea, sviluppata in collaborazione con Mojang e Nintendo, offre accessori innovativi che includono controller wireless lenticolari RGB, cuffie e custodie da viaggio, pensate per Nintendo Switch 2 e per la famiglia di console Xbox.

Il controller da gaming Turtle Beach Rematch Wireless - Minecraft Dungeons II per Nintendo Switch 2 si distingue per il suo design lenticolare dinamico, che cambia da Valorie a un Creeper semplicemente muovendolo, offrendo uno stile unico ai giocatori. Vanta levette analogiche TMR di alta precisione per evitare il fastidioso drift, pulsante C dedicato al GameChat, controlli di movimento, tasti posteriori mappabili, autonomia fino a 40 ore e una connessione wireless fino a 9 metri. Disponibile subito, viene proposto a un prezzo consigliato di 64,99 euro.

Le nuove cuffie Turtle Beach Airlite Fit - Minecraft Dungeons II, con licenza ufficiale Mojang e Nintendo, assicurano comfort anche durante le sessioni più lunghe grazie al design leggero, driver potenti da 40 mm e cuscinetti over-ear in maglia Jersey. Il microfono flip-to-mute con cancellazione del rumore garantisce comunicazioni chiare dentro il gioco. Sono già acquistabili a 24,99 euro.

Non mancano le custodie da viaggio PlayTrek, disponibili sia in versione Dungeons II sia Great Outdoors, entrambe pensate per proteggere Nintendo Switch 2, Switch e Switch OLED. Costruite con scocca in EVA resistente e interni imbottiti, offrono anche spazio per accessori e giochi. Le custodie, con design ufficiali Minecraft e patch personalizzabili, sono vendute a 24,99 euro.

Per i giocatori su Xbox e PC, il controller Turtle Beach Rematch Wireless RGB - Minecraft offre funzionalità avanzate con effetti di illuminazione personalizzabili, levette TMR premium, grilletti Hair Trigger ad effetto Hall, pulsanti posteriori mappabili e controlli audio evoluti tramite app dedicata. Questo controller, che supporta anche la connessione multi-piattaforma via wireless, Bluetooth e cavo, è disponibile a 99,99 euro.

"C'è un enorme entusiasmo attorno a Dungeons II nella community di Minecraft," ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach. "Siamo orgogliosi di collaborare con Mojang per creare dispositivi da gioco che uniscano i giocatori mentre scambiano i loro picconi con le spade e partono per nuove avventure nell'Overworld e oltre. Giocare con gli amici, comunicare quando l'azione si fa caotica e uscire vincitori è esattamente ciò per cui progettiamo le nostre periferiche. Non vediamo l'ora che i giocatori si equipaggino e vivano insieme questo nuovo capitolo di Minecraft."

La nuova collezione, già disponibile presso i maggiori rivenditori e sul sito ufficiale, promette di offrire agli appassionati di Minecraft uno stile distintivo e performance elevate, per vivere al meglio le prossime avventure in Dungeons II.