Hela: of Mice & Magic svela il sistema di pozioni prima del lancio su console

Hela: of Mice & Magic uscirà il 1° dicembre 2026 su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X. Il nuovo trailer rivela approfondimenti sulle pozioni e le avventure magiche.

Hela: of Mice & Magic si prepara al debutto con un approfondimento esclusivo sul sistema di preparazione delle pozioni, elemento chiave nel gameplay che arricchisce l'esperienza di gioco e offre nuove strategie ai giocatori.

Il titolo, in uscita il 1° dicembre 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PlayStation 5 in versione digitale e fisica limitata Harmony Edition, mentre su Xbox Series S e PC sarà disponibile solo in versione digitale, promette di trasportare i giocatori in un viaggio attraverso foreste fitte, prati luminosi e misteriose paludi nebbiose alla ricerca di ingredienti magici.

In Hela: of Mice & Magic, i giocatori interpretano un topolino coraggioso e agile che, insieme a una strega gentile ma diffidente, si prende cura di una terra ricca di segreti e magia tramandata da generazioni. L'obiettivo è aiutare la comunità raccogliendo risorse, risolvendo enigmi e creando pozioni nel rifugio della protagonista. Il ricettario permette di combinare ingredienti per generare rimedi che influenzano sia l'avventura personale che le vite degli abitanti della foresta.

Ogni pozione, chiamata Rimedio, consente di acquisire nuove abilità, sbloccare strumenti speciali e trovare percorsi nascosti, offrendo così un approccio versatile agli ostacoli e alle sfide. I giocatori potranno esplorare da soli o in compagnia, attraversando diversi ambienti come aree umide, tane sotterranee e boschi densi.

Un altro elemento distintivo è lo zaino magico fornito dalla strega, che permette di sfruttare poteri speciali come salti potenziati e interazioni uniche con l'ambiente circostante, rendendo l'esplorazione ancora più dinamica e rilassante.

Hela: of Mice & Magic uscirà in versione digitale e fisica con la Harmony Edition limitata il 1° dicembre 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PlayStation 5, mentre per Xbox Series S e PC sarà disponibile solo in versione digitale.

Con la promessa di combinare avventura, strategia e atmosfere magiche, il gioco si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del prossimo inverno per gli amanti delle esperienze immersive su console e PC.